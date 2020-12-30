Капитан «Динамо-Минск» Роб Клинкхаммер вернулся в основной состав после травмы

Источник материала: ОНТ

Форвард минского «Динамо» Роб Клинкхаммер выведен из списка травмированных игроков команды.

Канадец не выходил на лед с 1 ноября, когда «Динамо» встречалось с «Локомотивом». В нынешнем сезоне на счету капитана «Динамо» 15 очков в 16 матчах при показателе полезности «+1».

В лазарете минского «Динамо» остаются три игрока: защитники Адам Альмквист и Илья Шинкевич, а также форвард Дмитрий Буйницкий.

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