Беларусь получила первый транш российского кредита в размере $500 млн

Источник материала: ОНТ

Первый транш кредита от России в сумме, эквивалентной 500 миллионов долларов, поступил на счет Министерства финансов Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Ранее сообщалось, что российская сторона подписала соглашение о предоставлении Беларуси кредита на 1 миллиард долларов. Получение второго транша, на 500 миллионов долларов, ожидается в 2021 году.

Фото БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram