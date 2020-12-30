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Беларусь получила первый транш российского кредита в размере $500 млн

30.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь получила первый транш российского кредита в размере 0 млн

Первый транш кредита от России в сумме, эквивалентной 500 миллионов долларов, поступил на счет Министерства финансов Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Ранее сообщалось, что российская сторона подписала соглашение о предоставлении Беларуси кредита на 1 миллиард долларов. Получение второго транша, на 500 миллионов долларов, ожидается в 2021 году.

Фото БЕЛТА

 


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Первый транш кредита от России в сумме, эквивалентной 500 миллионов долларов, поступил на счет Министерства финансов Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе...
 
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