ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оползень в Норвегии: более 20 человек пропали без вести

30.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Оползень в Норвегии: более 20 человек пропали без вести

Масштабный оползень произошел в Норвегии.

Потоки грязи и камней накрыли жилые дома в городе Аск на юге страны. Уничтожено, по меньшей мере, полтора десятка зданий. По данным на этот час, судьба более 20 человек остаётся не известной.  

Из района стихийного бедствия эвакуировали 700 человек. Поиски выживших спасатели ведут с помощью тепловизоров. Известно, как минимум о 13 пострадавших.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабный оползень произошел в Норвегии. Потоки грязи и камней накрыли жилые дома в городе Аск на юге страны. Уничтожено, по меньшей мере, полтора десятка зданий....
 
Новости дня
Новости разные
 
«КоммерсантЪ» анонсировал отставку главы "Газпрома"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика