Оползень в Норвегии: более 20 человек пропали без вести

Источник материала: ОНТ

Масштабный оползень произошел в Норвегии.

Потоки грязи и камней накрыли жилые дома в городе Аск на юге страны. Уничтожено, по меньшей мере, полтора десятка зданий. По данным на этот час, судьба более 20 человек остаётся не известной.

Из района стихийного бедствия эвакуировали 700 человек. Поиски выживших спасатели ведут с помощью тепловизоров. Известно, как минимум о 13 пострадавших.

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