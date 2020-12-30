Четыре детских сада одновременно открыли в Минском районе

Источник материала: ОНТ

Новый год в новом саду. Сразу четыре дошкольных учреждения образования сегодня открылись в Минском районе. В Михановичах, Мачулищах, Сенице и Хатежино.





Детский сад здесь – это долгожданное событие. Почти полвека дети из агрогородка ютились в этом здании. Теперь для них только самые современные условия. Просторные группы с игрушками, бассейн, компьютерный класс, тематические площадки. Садик рассчитан на 12 групп.

Хатежинский детский сад, равно как и три других, построен за год. Всего в этом году в области их открыли 12. Уже совсем скоро в садах начнутся занятия. А 2021 год в регионе отметится новыми садами, школами, больницей и поликлиниками.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram