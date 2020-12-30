|
Четыре детских сада одновременно открыли в Минском районе
Источник материала: ОНТ
Новый год в новом саду. Сразу четыре дошкольных учреждения образования сегодня открылись в Минском районе. В Михановичах, Мачулищах, Сенице и Хатежино.
Детский сад здесь – это долгожданное событие. Почти полвека дети из агрогородка ютились в этом здании. Теперь для них только самые современные условия. Просторные группы с игрушками, бассейн, компьютерный класс, тематические площадки. Садик рассчитан на 12 групп.
Хатежинский детский сад, равно как и три других, построен за год. Всего в этом году в области их открыли 12. Уже совсем скоро в садах начнутся занятия. А 2021 год в регионе отметится новыми садами, школами, больницей и поликлиниками.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год в новом саду. Сразу четыре дошкольных учреждения образования сегодня открылись в Минском районе. В Михановичах, Мачулищах, Сенице и Хатежино. Детский сад...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)