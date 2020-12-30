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Стало известно, что случилось с девочкой, которую мать полгода держала в шкафу

30.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, что случилось с девочкой, которую мать полгода держала в шкафу

Новорожденная малышка, которую доставили в больницу с дистрофией после того, как мать в течение полугода прятала ее в шкафу в российском Карпинске, в данный момент выписана из больницы и находится в доме ребёнка в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову.

Она добавила, что девочка здорова и начала набирать вес.

Изморенного голодом шестимесячного ребенка обнаружили в шкафу подруги матери, которые пришли к ней в гости. Женщины забрали девочку и рассказали обо всем в полиции. Девочку доставили в Екатеринбург в тяжелом состоянии – у ребенка была дистрофия третьей степени из-за длительного голодания. Вес малышки составлял всего 3 килограмма 100 граммов.

Было возбуждено уголовное дело. Известно, что мать ребенка также воспитывала 13-летнего мальчика и 3-летнюю девочку.

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU; читательница E1.RU Ирина

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Новорожденная малышка, которую доставили в больницу с дистрофией после того, как мать в течение полугода прятала ее в шкафу в российском Карпинске, в данный момент...
 
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