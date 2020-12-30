Надо брать: 7 вещей базового гардероба, которые лучше покупать на распродаже

Источник материала: ОНТ

Распродажа – это лучшее время для того, чтобы купить то, чего реально не хватает вашему гардеробу. При этом – хорошего качества и по более приемлемой цене. Важно обратить внимание на ваш базовый гардероб, каких нейтральных вещей не хватает. Ведь благодаря им вписать в образы трендовые вещи будет намного проще. Телеведущая Мария Лемешева подобрала несколько ключевых позиций, которые будут востребованы большинством. База у каждой женщины своя, поэтому, ознакомившись со списком, можно понять, что вам необходимо приобрести, а на что не стоит тратить средства.

Тёплая верхняя одежда: дубленки, шубы из искусственного меха. Это достаточно дорогие изделия. В распродажи их выгоднее всего приобретать.





Обувь: от ботильонов до сапог на любую пору года. Если есть сомнения в актуальности той или иной модели, то выбирайте классику, точно не прогадаете.





Костюм/жакет: это долгоиграющие инвестиции, вполне можно приобрести по сниженной цене актуальную модель костюма или жакета, который прослужит не один сезон.





Джинсы: с ними как раз можно поэкспериментировать, купив новую для себя модель. Обратите внимание на трендовые модели, которые будут актуальны ещё несколько сезонов.





Свитера, кардиганы, водолазки: обращайте внимание на состав и выбирайте лаконичную классику.





Сумка: редко на какие желанные модели сумок бывают скидки, но попытать счастье все же стоит. Сумка из натуральной кожи, не обязательно люксовых брендов (это может быть и молодой дизайнер), сослужит вам хорошую службу.





Аксессуары: ремни, солнцезащитные очки, украшения, перчатки. Это та база, которая всегда «работает» на вас. Аксессуарная группа должна быть качественной, тогда и весь ваш образ будет смотреться дорого.

А если вы просмотрели весь свой гардероб и с этими вещами полный порядок, то тогда вполне можно обратить внимание на всевозможные принты, кожаные платья и т.д.

И помните: именно вкус позволяет нам экономить! Разумных вам покупок.

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