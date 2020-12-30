В Москве врачи удалили у рожающей женщины огромную опухоль

Источник материала: ОНТ

Московские специалисты в больнице приняли роды у молодой матери, после чего сразу произвели еще одну операцию и удалили огромную опухоль. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

Там уточнили, что рожала молодая пациентка впервые, а беременность протекала нормально, но вместе с ней росла огромная опухоль яичника, которую врачи нашли на 32-й неделе беременности. После этого стало понятно, что предстоит непростая и уникальная операция. Помимо принятых родов акушеры-гинекологи удалили опухоль и пораженные ткани.

В частности, пациентке делали кесарево и произвели удаление пораженного яичника, а также провели все диагностические мероприятия, чтобы исключить злокачественное образование.

Уточняется, что вес опухоли составил около шести килограммов – вдвое больше появившегося на свет ребенка. Согласно гистологическому исследованию, это было доброкачественное образование яичника.

Родившийся мальчик здоров и не нуждается в специализированной помощи, уточнили в департаменте.

Фото: pixabay

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