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В Москве врачи удалили у рожающей женщины огромную опухоль
Источник материала: ОНТ
Московские специалисты в больнице приняли роды у молодой матери, после чего сразу произвели еще одну операцию и удалили огромную опухоль. Об этом
Там уточнили, что рожала молодая пациентка впервые, а беременность протекала нормально, но вместе с ней росла огромная опухоль яичника, которую врачи нашли на 32-й неделе беременности. После этого стало понятно, что предстоит непростая и уникальная операция. Помимо принятых родов акушеры-гинекологи удалили опухоль и пораженные ткани.
В частности, пациентке делали кесарево и произвели удаление пораженного яичника, а также провели все диагностические мероприятия, чтобы исключить злокачественное образование.
Уточняется, что вес опухоли составил около шести килограммов – вдвое больше появившегося на свет ребенка. Согласно гистологическому исследованию, это было доброкачественное образование яичника.
Родившийся мальчик здоров и не нуждается в специализированной помощи, уточнили в департаменте.
Фото: pixabay
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Московские специалисты в больнице приняли роды у молодой матери, после чего сразу произвели еще одну операцию и удалили огромную опухоль. Об этом пишет РИА...
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