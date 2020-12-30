Источник материала: ОНТ

Господдержка организациям физкультуры и спорта продлена до конца 2024 года.





Президент подписал Указ. Помимо дополнительных функций Минспорта и дополнительных функций клубов, меры поддержки распространили на Белорусскую спортивную федерацию глухих для возможности создания равных условий развития спорта среди людей с ограниченными возможностями.

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