В России узаконили блокировку зарубежных интернет-платформ и соцсетей за антироссийскую цензуру

Источник материала: ОНТ

В России узаконили блокировку зарубежных интернет-платформ и социальных сетей за антироссийскую цензуру. Соответствующий закон подписан президентом и опубликован на официальном портале.





Санкции коснутся владельцев информационных ресурсов, нарушивших основополагающие права и свободы человека, – сказано в документе. Такой статус площадке-нарушителю могут присвоить, например, в случае закрытия аккаунтов российского телевидения или снятия с показа российских телефильмов. В качестве наказания предусматриваются штрафы, замедление трафика и даже блокировка. За клевету в интернете или в публичном выступлении наступает уголовная ответственность. Кроме того, в России вступает в силу закон, запрещающий иностранное финансирование массовых акций, митингов и демонстраций. Организаторов обяжут отчитаться, откуда взяты деньги на проведение мероприятий, если число его участников превышает 500 человек.

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