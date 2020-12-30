ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России узаконили блокировку зарубежных интернет-платформ и соцсетей за антироссийскую цензуру

30.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В России узаконили блокировку зарубежных интернет-платформ и соцсетей за антироссийскую цензуру

В России узаконили блокировку зарубежных интернет-платформ и социальных сетей за антироссийскую цензуру. Соответствующий закон подписан президентом и опубликован на официальном портале.


Санкции коснутся владельцев информационных ресурсов, нарушивших основополагающие права и свободы человека, – сказано в документе. Такой статус площадке-нарушителю могут присвоить, например, в случае закрытия аккаунтов российского телевидения или снятия с показа российских телефильмов. В качестве наказания предусматриваются штрафы, замедление трафика и даже блокировка. За клевету в интернете или в публичном выступлении наступает уголовная ответственность. Кроме того, в России вступает в силу закон, запрещающий иностранное финансирование массовых акций, митингов и демонстраций. Организаторов обяжут отчитаться, откуда взяты деньги на проведение мероприятий, если число его участников превышает 500 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России узаконили блокировку зарубежных интернет-платформ и социальных сетей за антироссийскую цензуру. Соответствующий закон подписан президентом и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«КоммерсантЪ» анонсировал отставку главы "Газпрома"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика