Как США победили СССР в битве за Европу

Источник материала: Салiдарнасць

В ХХ веке хватало амбициозных политиков с замыслами о мировом господстве. Но на каждого из них нашлось свое противоядие. Об одном из самых впечатляющих политических триумфов «Салідарнасць» рассказывает в рамках спецпроекта «Власть».

После того, как Третий рейх рухнул под ударами союзников, Европа оказалась перед угрозой другого тоталитарного режима. На фоне мощнейшего экономического кризиса, порожденного войной, Иосиф Сталин уже потирал руки, предвкушая, как расширит свою сферу влияния на весь континент.

Надежды коммунистического вождя были небеспочвенны. Государства Восточной Европы одно за другим становились вассалами СССР. В Центральной и Западной тоже было неспокойно.

В Италии в результате прошедших выборов Компартия получила 25 процентов мест в парламенте, во Франции — более 30 процентов. В Восточной Европе практически во всех странах к власти в ходе выборов пришли или коммунисты, или возглавляемые ими коалиции, как в Польше и Чехословакии. Еще чуть-чуть — и большая часть Западной Европы могла встать под красные знамена. Парламентская газета (РФ)

Но в схватку за Старый Свет вступил Новый. Американцы сделали выводы из событий, развернувшихся после первой мировой войны. Тогда экономический кризис, разразившийся в Германии, стал одной из главных причин прихода к власти нацистов, которые в итоге устроили вселенский кошмар.

Что могли США противопоставить Советскому Союзу в битве за Европу? На том этапе точно не военную силу. Хотя идея, во многом повлиявшая на ход мировой истории, принадлежит генералу.





Фото PBS

Джордж Кэтлетт Мáршалл-младший практически всю взрослую жизнь, вплоть до выхода в отставку, провел в армии. Отлучался он лишь на несколько лет: сначала был представителем президента в Китае, а в 1947-м стал Госсекретарем США. И вписал свое имя в историю благодаря блестящему плану.

Соединенные Штаты должны сделать все от них зависящее, чтобы помочь миру вернуть нормальное экономическое здоровье, без которого невозможны ни политическая стабильность, ни прочный мир. Наша политика направлена не против какой-либо страны или доктрины, а против голода, нищеты, отчаяния и хаоса. Ее целью должно стать возрождение в мире работающей экономики, что позволит создать политические и социальные условия для существования свободных институтов. Джордж Маршалл

США предложили европейским странам поддержку в виде безвозмездной помощи, дешевых кредитов и долгосрочного лизинга. 17 государств согласились участвовать в этой программе. Советский Союз отказался сам и запретил своим сателлитам.





Результаты плана Маршалла (официальное название – «Программа восстановления Европы») впечатляют. Вот, например, как их интерпретирует Mybank.ua :

1. США и Канада получили прекрасный рынок сбыта излишков продукции, без которого промышленность могла захлебнуться от перепроизводства;

2. Экономика западноевропейских стран была быстро восстановлена, отсталые отрасли промышленности модернизированы, суммарный уровень ВВП в 1947-1951 годах показал рост почти в 33%, промышленность и сельское хозяйство превысили довоенный уровень на 40 и 11 процентов соответственно;

3. Европейские страны смогли расплатиться по своим внешним обязательствам, мир избежал экономического кризиса;

4. Было остановлено распространение влияния СССР и социалистических идей в странах Западной Европы;

5. В Европе возродился и окреп оплот политической стабильности – средний класс;

6. Западные страны научились работать в атмосфере сотрудничества и взаимопомощи, что явилось хорошим стартом для европейской интеграции с последующим созданием Евросоюза;

7. США «создали» сильного союзника, что определило итог «холодной войны» и поспособствовало развалу СССР.

План Маршалла сорвал план генералиссимуса Сталина по советизации Европы. И все это обошлось в 12 с половиной миллиардов долларов (примерно 600 миллиардов в современных ценах). Для сравнения: это меньше, чем годовой военный бюджет США, который в 2019-м составлял 732 миллиарда долларов.

Так что, план Маршалла показал свою сверхэффективность. Причем не только в послевоенное время, но и на длинной дистанции. Государства, принявшие участие в этой программе, благодаря сохранению рыночной экономики и политических свобод и сегодня входят в число наиболее благополучных в мире.





Демонстрация в поддержку плана Маршалла в Германии, 1948. Фото globallookpress.com

Как и любое большое дело, «Программа восстановления Европы» получила свою долю критики. Она касалась, прежде всего, правил предоставления помощи: страны-получатели должны были сохранить свободу частного предпринимательства, отказаться от национализации промышленности, убрать коммунистов из своих правительств, поддерживать финансовую стабильность.

Впрочем, вряд ли эти условия можно назвать кабальными. Сохранение свободы частного предпринимательства и поддержание финансовой стабильности уж точно было в интересах самих европейцев.

И да, план Маршалла не был благотворительностью в чистом виде. Но тот факт, что в выигрыше оказались все участники проекта: и европейские, и заокеанские, лишь демонстрирует, насколько гениальной была идея.

В Советском Союзе любили подчеркивать, что план Маршалла оказался инструментом американской гегемонии. Это правда, но гегемония была установлена без насилия и привела попавшие в ее сферу нации к процветанию и свободе. ВВС

Сможет ли Запад подобным образом помочь Беларуси? Сегодня периодически заходит речь о необходимости своеобразного плана Маршалла для Беларуси. Евросоюз готов оказать нашей стране экономическую поддержку в случае проведения честных и демократичных выборов. И это тоже сценарий, в котором победителями могут стать все – кроме одного человека и его приближенных.