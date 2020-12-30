Источник материала: Хартия'97

Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь 30.12.2020, 18:54

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Синоптики дали прогноз.

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Беларуси в новогоднюю ночь и первый день 2021 года, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первый день 2021 года погодные условия в Беларуси будут находиться под влиянием системы активных атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины. В стране ожидается неустойчивая погода. На большей части территории пройдут осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега", - рассказали в Белгидромете.

Ночью и утром 1 января местами по Беларуси ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от минус 1 по северо-западу до плюс 7 градусов по юго-востоку страны.

В Минске в новогоднюю ночь временами будут выпадать осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха составит от нуля до плюс 2 градусов. В первый день нового года в столице также пройдут дождь и мокрый снег, будет 1-3 градуса тепла.

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