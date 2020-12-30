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В Йемене у президентского дворца прогремел новый взрыв
Источник материала: Хартия'97
В Йемене у президентского дворца прогремел новый взрыв
Число жертв атаки на аэропорт увеличилось до 26.
Число погибших при взрыве в международном аэропорту Аден в Йемене увеличилось до 26 человек,
Собеседники в йеменском правительстве и больницах сообщили, что более 60 человек получили ранения при взрыве в аэропорту.
По данным источников, среди погибших было несколько гражданских лиц, прибывших на рейс в столицу Египта Каир, а также ряд местных чиновников.
Reuters со ссылкой на местных жителей сообщает о новом взрыве возле президентского дворца в Адене, куда были эвакуированы члены правительства.
Неизвестно, что стало причиной взрыва. Сообщения о жертвах нового взрыва не поступали.
Взрыв в международном аэропорту города Аден в Йемене прогремел 30 декабря после приземления правительственного самолета.
По информации Sky News Arabia, один из взрывов произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта, а другой — в терминале аэропорта Аден.
С 2015 года в Йемене продолжается гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами. Первых поддерживает Саудовская Аравия, а вторых, возможно, Иран.
Хуситы контролируют север страны, в том числе столицу — город Сана. Поэтому правительство заседает в городе Аден, крупнейшем порту Йемена.
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Число жертв атаки на аэропорт увеличилось до 26.
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