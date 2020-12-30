ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Йемене у президентского дворца прогремел новый взрыв

30.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Йемене у президентского дворца прогремел новый взрыв

  • 30.12.2020, 18:43
  • 1,853
В Йемене у президентского дворца прогремел новый взрыв
Фото: REUTERS/Fawaz Salman

Число жертв атаки на аэропорт увеличилось до 26.

Число погибших при взрыве в международном аэропорту Аден в Йемене увеличилось до 26 человек, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.

Собеседники в йеменском правительстве и больницах сообщили, что более 60 человек получили ранения при взрыве в аэропорту.

По данным источников, среди погибших было несколько гражданских лиц, прибывших на рейс в столицу Египта Каир, а также ряд местных чиновников.

Reuters со ссылкой на местных жителей сообщает о новом взрыве возле президентского дворца в Адене, куда были эвакуированы члены правительства.

Неизвестно, что стало причиной взрыва. Сообщения о жертвах нового взрыва не поступали.

Взрыв в международном аэропорту города Аден в Йемене прогремел 30 декабря после приземления правительственного самолета.

По информации Sky News Arabia, один из взрывов произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта, а другой — в терминале аэропорта Аден.

С 2015 года в Йемене продолжается гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами. Первых поддерживает Саудовская Аравия, а вторых, возможно, Иран.

Хуситы контролируют север страны, в том числе столицу — город Сана. Поэтому правительство заседает в городе Аден, крупнейшем порту Йемена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число жертв атаки на аэропорт увеличилось до 26.
 
Новости дня
Новости разные
 
Свежее от Цеслера. Високосный год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика