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Студента осудили на 2,5 года колонии за легкие ссадины на лбу омоновца

30.12.2020 19:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Судья Марина Запасник признала 20-летнего студента 4 курса Института предпринимательской деятельности Виктора Актистова виновным и назначила ему наказание в виде 2,5 года колонии в условиях общего режима.

Студента осудили на 2,5 года колонии за легкие ссадины на лбу омоновца
Источник: Belsat.eu

По информации правозащитного сайта «Весна», вечером 10 августа Виктор хотел отбить от задержания незнакомого парня возле гостиницы «Юбилейная» — в результате этого он нанес сотруднику ОМОНа несколько ударов. Потерпевшим по делу был признан сотрудник минского ОМОНа, чьи анкетные данные были изменены в суде «в целях безопасности». От действий студента ОМОНовец получил «легкие ссадины и царапины на лбу», но моральные страдания оценил в 2000 рублей.

Студент пояснил, что после задержания его отвели в машину, где уложили на живот, связав руки за спиной пластмассовыми стяжками. Затем обвиняемого со вторым задержанным увезли и передали другим сотрудникам, которые опросили его в положении лежа лицом в землю. После опроса Актистова отвезли в Партизанское РУВД, где держали на протяжении 16 часов. До ночи с 12 на 13 августа задержанный содержался в СИЗО Жодино, откуда был отпущен вместе с остальными задержанными.

Студент находится под стражей c 21 сентября.

 
 
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Судья Марина Запасник признала 20-летнего студента 4 курса Института предпринимательской деятельности Виктора Актистова виновным и назначила ему наказание в виде...
 
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