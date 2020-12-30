Студента осудили на 2,5 года колонии за легкие ссадины на лбу омоновца

Судья Марина Запасник признала 20-летнего студента 4 курса Института предпринимательской деятельности Виктора Актистова виновным и назначила ему наказание в виде 2,5 года колонии в условиях общего режима.



Источник: Belsat.eu

По информации правозащитного сайта «Весна», вечером 10 августа Виктор хотел отбить от задержания незнакомого парня возле гостиницы «Юбилейная» — в результате этого он нанес сотруднику ОМОНа несколько ударов. Потерпевшим по делу был признан сотрудник минского ОМОНа, чьи анкетные данные были изменены в суде «в целях безопасности». От действий студента ОМОНовец получил «легкие ссадины и царапины на лбу», но моральные страдания оценил в 2000 рублей.

Студент пояснил, что после задержания его отвели в машину, где уложили на живот, связав руки за спиной пластмассовыми стяжками. Затем обвиняемого со вторым задержанным увезли и передали другим сотрудникам, которые опросили его в положении лежа лицом в землю. После опроса Актистова отвезли в Партизанское РУВД, где держали на протяжении 16 часов. До ночи с 12 на 13 августа задержанный содержался в СИЗО Жодино, откуда был отпущен вместе с остальными задержанными.

Студент находится под стражей c 21 сентября.