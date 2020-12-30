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Первый транш российского кредита в 500 млн долларов поступил в Беларусь
Источник материала: Навiны
Первый транш российского кредита в размере 500 млн долларов поступил в Беларусь, сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.
Согласно соглашению, заключенному между российским и белорусским правительствами, 30 декабря на счет Минфина республики поступили средства первого транша государственного кредита в размере 500 млн долларов.
Соглашение о предоставлении кредита было подписано 21 декабря. В соответствии с ним, второй транш поступит в Беларусь в 2021 года.
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Первый транш российского кредита в размере 500 млн долларов поступил в Беларусь, сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.
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