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«КоммерсантЪ» анонсировал отставку главы "Газпрома"

30.12.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В наступающем году Алексей Миллер может покинуть «Газпром», а финальным аккордом его карьеры в компании обещает стать завершение строительства «Северного потока — 2».




Российский «Коммерсантъ» сообщает со ссылкой на свои источники, что в мае 2021 года истекает пятилетний контракт главы «Газпрома» Алексея Миллера, который руководил газовой монополией 20 лет, и нового продления якобы не будет. 

Впрочем, слухи о возможной отставке опытного главы «Газпрома» ходят не первый год, а теперь они активизировались из-за прошедших недавно в России кадровых перестановок среди губернаторов, чиновников и глав госкомпаний. Но еще в 2019 году от оперативного руководства компанией начали отходить ключевые топ-менеджеры прежней команды Миллера, а в 2020-м ее покинули и последние прежние соратники, пришедшие за ним из административной элиты Петербурга.

Дополнительным основанием для слухов об уходе Алексея Миллера стали откровенно плохие финансовые показатели «Газпрома»: убыток по МСФО за 9 месяцев 2020-го составил 202 млрд рублей против прибыли в 1,1 трлн годом ранее.

При этом именно достройка «Северного потока  — 2», по мнению собеседников издания, может стать финальной точкой в карьере господина Миллера на посту главы «Газпрома». Проект обещает закрыть вопрос с зависимостью от Украины, через которую в начале 2000-х годов проходило 85% экспорта российского газа в Европу.
 
 
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В наступающем году Алексей Миллер может покинуть «Газпром», а финальным аккордом его карьеры в компании обещает стать завершение строительства «Северного потока...
 
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