











«Коммерсантъ» сообщает со ссылкой на свои источники, что в мае 2021 года истекает пятилетний контракт главы «Газпрома» Алексея Миллера, который руководил газовой монополией 20 лет, и нового продления якобы не будет. Российскийсообщает со ссылкой на свои источники, что в мае 2021 года истекает пятилетний контракт главы «Газпрома» Алексея Миллера, который руководил газовой монополией 20 лет, и нового продления якобы не будет.





Впрочем, слухи о возможной отставке опытного главы «Газпрома» ходят не первый год, а теперь они активизировались из-за прошедших недавно в России кадровых перестановок среди губернаторов, чиновников и глав госкомпаний. Но еще в 2019 году от оперативного руководства компанией начали отходить ключевые топ-менеджеры прежней команды Миллера, а в 2020-м ее покинули и последние прежние соратники, пришедшие за ним из административной элиты Петербурга.





Дополнительным основанием для слухов об уходе Алексея Миллера стали откровенно плохие финансовые показатели «Газпрома»: убыток по МСФО за 9 месяцев 2020-го составил 202 млрд рублей против прибыли в 1,1 трлн годом ранее.





При этом именно достройка «Северного потока — 2», по мнению собеседников издания, может стать финальной точкой в карьере господина Миллера на посту главы «Газпрома». Проект обещает закрыть вопрос с зависимостью от Украины, через которую в начале 2000-х годов проходило 85% экспорта российского газа в Европу.







