Возле столицы Норвегии произошел оползень: много пострадавших и пропавших без вести













Об этом сообщает агентство Reuters.





По данным местных властей, в результате оползня пострадали по меньшей мере 10 человек, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Оползень снес несколько домов и сейчас неизвестно, успели ли их жители убежать или оказались под землей.





Фото: оползень вблизи Осло (twitter.com shaksper)

"Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Это большая катастрофа", - заявила премьер-министр Эрна Солберг, которая прибыла на место происшествия.





Сейчас ситуация на месте события остается нестабильной, туда можно добраться только на вертолете.





В последние дни на юге Норвегии выпало большое количество осадков, что могло привести к оползню глинистой почвы, преобладающей в этом районе.



