ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Возле столицы Норвегии произошел оползень: много пострадавших и пропавших без вести

30.12.2020 19:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня, 30 декабря, в населенном пункте возле Осло (Норвегия) произошел оползень в жилом квартале. Более 700 жителей пострадавшего населенного пункта были эвакуированы.




Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным местных властей, в результате оползня пострадали по меньшей мере 10 человек, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Оползень снес несколько домов и сейчас неизвестно, успели ли их жители убежать или оказались под землей.

Фото: оползень вблизи Осло (twitter.com shaksper)
"Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Это большая катастрофа", - заявила премьер-министр Эрна Солберг, которая прибыла на место происшествия.

Сейчас ситуация на месте события остается нестабильной, туда можно добраться только на вертолете.

В последние дни на юге Норвегии выпало большое количество осадков, что могло привести к оползню глинистой почвы, преобладающей в этом районе.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 30 декабря, в населенном пункте возле Осло (Норвегия) произошел оползень в жилом квартале. Более 700 жителей пострадавшего населенного пункта были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане поддержали политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика