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Соболенко завершает год на десятом месте мирового рейтинга

30.12.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские теннисистки Арина Соболенко завершает 2020 год на 10-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).



В целом в прошедшем сезоне Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA, в 39-ти проведенных поединках одержала десять побед.

При этом экс-первый номер мирового рейтинга Виктория Азаренко сейчас находится на 13-м месте. Что касается других белорусских теннисисток, то Александра Саснович занимает 90-ю позицию, Ольга Говорцова — 133-е место, Вера Лапко — на 293-й строке.

В первую десятку рейтинга WTA входят: Эшли Барти (Австралия) – 8 717 очков, Симона Халеп (Румыния) – 7 255, Наоми Осака (Япония) – 5 780, София Кенин (США) – 5 760, Элина Свитолина (Украина) – 5 260, Каролина Плишкова (Чехия) – 5 205, Бьянка Андрееску (Канада) – 4 555, Петра Квитова (Чехия) – 4 516, Кики Бертенс (Нидерланды) – 4 505, Арина Соболенко (Беларусь) – 4 220.

У мужчин среди белорусов лучшая позиция у Егора Герасимова — 78-е место, Илья Ивашко занимает 108-е, Владимир Игнатик на 333-й строке.

В топ-10 вошли: Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков, Рафаэль Надаль (Испания) – 9 850, Доминик Тим (Австрия) – 9 125, Даниил Медведев (Россия) – 8 470, Роджер Федерер (Швейцария) – 6 630, Стефанос Циципас (Греция) – 5 925, Александр Зверев (Германия) – 5 525, Андрей Рублев (Россия) – 4 119, Диего Шварцман (Аргентина) – 3 455, Маттео Берреттини (Италия) – 3 075.
 
 
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Белорусские теннисистки Арина Соболенко завершает 2020 год на 10-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
 
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