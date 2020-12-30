Соболенко завершает год на десятом месте мирового рейтинга









В целом в прошедшем сезоне Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA, в 39-ти проведенных поединках одержала десять побед.





При этом экс-первый номер мирового рейтинга Виктория Азаренко сейчас находится на 13-м месте. Что касается других белорусских теннисисток, то Александра Саснович занимает 90-ю позицию, Ольга Говорцова — 133-е место, Вера Лапко — на 293-й строке.





В первую десятку рейтинга WTA входят: Эшли Барти (Австралия) – 8 717 очков, Симона Халеп (Румыния) – 7 255, Наоми Осака (Япония) – 5 780, София Кенин (США) – 5 760, Элина Свитолина (Украина) – 5 260, Каролина Плишкова (Чехия) – 5 205, Бьянка Андрееску (Канада) – 4 555, Петра Квитова (Чехия) – 4 516, Кики Бертенс (Нидерланды) – 4 505, Арина Соболенко (Беларусь) – 4 220.





У мужчин среди белорусов лучшая позиция у Егора Герасимова — 78-е место, Илья Ивашко занимает 108-е, Владимир Игнатик на 333-й строке.





В топ-10 вошли: Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков, Рафаэль Надаль (Испания) – 9 850, Доминик Тим (Австрия) – 9 125, Даниил Медведев (Россия) – 8 470, Роджер Федерер (Швейцария) – 6 630, Стефанос Циципас (Греция) – 5 925, Александр Зверев (Германия) – 5 525, Андрей Рублев (Россия) – 4 119, Диего Шварцман (Аргентина) – 3 455, Маттео Берреттини (Италия) – 3 075.