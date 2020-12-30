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Государство продолжит регулировать цены на социально значимые товары

30.12.2020 19:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сохраняет ценовое регулирование на социально значимые товары, сообщили в ведомстве.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым государством регулируются цены на социально значимые товары — 18 позиций (госрегулирование было продлено с 15 октября до 31 декабря). Среди них — сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, сыра, молока.

В новом постановлении от 28 декабря 2020 года указано, что цены на социально значимые товары будут регулировать 90 дней в первом квартале 2021 года.

Ценовое регулирование вводится путем установления ограничений:

  • производителям — предельного максимального норматива рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь-ноябрь 2020 г., или не более 10 процентов;
  • оптовой и розничной торговле — предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).

Ужесточены подходы к регулированию отпускных цен импортеров: установлены предельные максимальные надбавки. Такое решение принято для ограничения негативного влияния от роста цен на продовольственные товары на внешних рынках и, прежде всего, — товаров, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (овощи в зимний период, крупы, рыба, масло растительное и др.), уточнили в министерстве.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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В конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым государством регулируются цены на социально значимые товары - 18 позиций (госрегулирование было...
 
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