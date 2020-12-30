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Государство продолжит регулировать цены на социально значимые товары
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли сохраняет ценовое регулирование на социально значимые товары,
В конце декабря
В новом постановлении от 28 декабря 2020 года указано, что цены на социально значимые товары будут регулировать 90 дней в первом квартале 2021 года.
Ценовое регулирование вводится путем установления ограничений:
Ужесточены подходы к регулированию отпускных цен импортеров: установлены предельные максимальные надбавки. Такое решение принято для ограничения негативного влияния от роста цен на продовольственные товары на внешних рынках и, прежде всего, — товаров, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (овощи в зимний период, крупы, рыба, масло растительное и др.), уточнили в министерстве.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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В конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым государством регулируются цены на социально значимые товары - 18 позиций (госрегулирование было...
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