По данным правозащитников, в декабре за участие в акциях протеста в Беларуси было задержано не менее 750 человек

В декабре власти продолжали активно применять уголовное преследование граждан по политическим мотивам, говорится в декабрьском отчете о ситуации с правами человека в Беларуси, подготовленном правозащитным центром «Весна».





«В местах несвободы находятся 169 политзаключенных, их количество продолжает увеличиваться, — отмечается в документе. — Общее же количество граждан, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный и постизбирательный период, составило более 900 человек».

Власти продолжали «практику насильственных прекращений мирных демонстраций протеста и применения насилия в отношении их участников», констатируют правозащитники. «Общее количество граждан, задержанных за участие в собраниях в течение месяца, составило не менее 750 человек», — говорится в отчете.

По данным «Весны», в декабре судами рассмотрено не менее 700 административных дел. Из них правозащитникам известно о наложенных на 200 человек штрафах в сумме 5510 базовых величин (около 150 тысяч рублей); 481 человек 486 раз был подвергнут административному аресту в общей сложности на 6918 суток.

В отчете подчеркивается, что органами прокуратуры и Следственным комитетом так и не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам системных и массовых пыток задержанных граждан в период с 9 по 12 августа 2020 года, не проведено расследования по фактам гибели как минимум трех участников протестов — Геннадия Шутова, Александра Тарайковского и Романа Бондаренко, а также смерти Александра Вихора

Правозащитники продолжают фиксировать многочисленные факты пыток и жесткого обращения в отношении задержанных участников мирных собраний, а также репрессий в отношении журналистов и блогеров.

В целом, заявляют правозащитники, ситуация с правами человека в стране в декабре усугубилась. «В течение месяца наблюдалось дальнейшее усиление репрессий и активизация политически мотивированного уголовного преследования. Данное обстоятельство свидетельствует о дальнейшем усугублении кризиса с правами человека в стране», — говорится в отчете.

Отмечается, что в декабре суды рассматривали дела, связанные с обвинениями в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с применением насилия (ст. 363, 364, 366 УК).

«Как показали результаты мониторинга судебных процессов по некоторым из данной категории дел, суды при их рассмотрении не дают надлежащей оценки законности действий сотрудников ОВД и при вынесении приговоров изначально исходят из того, что они осуществляли свою законную деятельность по охране общественного порядка при проведении гражданами несанкционированных массовых мероприятий. Задержания участников таких собраний и применение в отношении них физической силы, специальных средств также, по мнению судей, носит законный характер. Соответственно всякого рода неповиновение, сопротивление, а тем более применение насилия в отношении представителей МВД, по их мнению, является преступным», — говорится в документе.

Показательным в этой связи правозащитники считают судебный процесс в отношении гражданки Беларуси и Швейцарии Натальи Херше, которая была осуждена по ст. 363 УК (сопротивление сотруднику милиции) на два с половиной года лишения свободы и признана белорусским правозащитным сообществом политзаключенной.

В отчете также говорится о суде по делу о хулиганстве (ст. 339 УК) за нанесение надписи «Не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского возле станции метро «Пушкинская» в Минске. «Всего за нанесение данной надписи были осуждены пять человек, двое из которых, Владислав Гулис и Максим Павлющик, лишены свободы на два года, а Денис Греханов и Игорь Самусенко приговорены к полутора годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Мария Бобович осуждена на 18 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — отмечают правозащитники.

Приведена в отчете и еще одна категория уголовных дел по ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь), 369 (оскорбление должностного лица), а также дела, связанные с надругательством над государственными символами (ст. 370). Большинство обвиняемых по данным статьям были приговорены к ограничению свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа.

Отмечается, что наибольшее количество уголовных дел было возбуждено по ст. 293 (массовые беспорядки), а также по ст. 342 (организация либо участие в групповых действиях, грубо нарушающие общественный порядок).

В отчете приводятся примеры и других уголовных дел в отношении участников акций протеста.

Кроме того, в отчете говорится о нарушениях прав граждан на мирные собрания и о преследовании журналистов. Упоминается, что 3 декабря Экономический суд Минска постановил лишить интернет-портал TUT.by статуса СМИ, а 22 декабря в белорусском «Пресс-клубе» был проведен обыск, задержано пять его сотрудников, а также бывшая журналистка Белтелерадиокомпании.