ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер член исполкома АБФФ Владимир Пигулевский

30.12.2020 20:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

30 декабря умер известный белорусский футбольный функционер Владимир Пигулевский, сообщает АБФФ. Мужчине был 71 год.


Фото: bytribuna.global.ssl.fastly.net

По данным «Трибуны», в последние дни Владимир Пигулевский находился в больнице с пневмонией.

Владимир Пигулевский начинал работать в Завкоме Минского автозавода, где до 1972 года работал инструктором хоккейной команды. В белорусском футболе он с 1973 года: работал тренером-преподавателем комплексной детско-юношеской спортивной школы по футболу «Трудовые резервы», директором СДЮШОР по футболу. До последнего времени руководил Республиканским центром олимпийского резерва по футболу БГУ.

Был зампредседателя АБФФ, являлся членом Исполнительного комитета АБФФ, первым заместителем председателя федерации футбола Минска, а также председателем комитета по детско-юношескому футболу АБФФ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 декабря умер известный белорусский футбольный функционер Владимир Пигулевский.
 
Новости дня
Новости разные
 
По данным правозащитников, в декабре за участие в акциях протеста в Беларуси было задержано не менее 750 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика