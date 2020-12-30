Как правильно расставить декор, чтобы сделать дом уютным

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Желая составить гармоничную композицию на полке, комоде или подоконнике, не всегда удается получить долгожданный результат. Вроде бы предметы красивые сами по себе, а друг с другом не хотят сочетаться. Как расставить декор, чтобы создать уютную атмосферу, — рассказывает TAM.BY в нескольких лайфхаках, которые используются декораторами.

Соблюдаем правило трех



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Дизайнеры и декораторы руководствуются правилом трех — принципом, позволяющим гармонично сочетать предметы декора. Правило основывается на способности человека воспринимать объекты в зависимости от внешних различий по форме, цвету и размеру. Считается, что идеальное число предметов в композиции равняется трем, причем каждый предмет отличается по:

форме (круглый, квадратный, треугольный);

цвету (белый, черный, синий);

размеру (маленький, средний, большой).

Чтобы понять, как расставить декор, воспользуйтесь следующими советами.

Три предмета разной формы. Попробуйте собрать композицию из трех разных предметов, напоминающих по начертанию геометрические фигуры. Поставьте на стол рамку для фото (прямоугольник), механический будильник (круг), статуэтку (треугольник). Используйте любимые предметы, отличимые как по форме, так и по размеру.

Три предмета разного цвета. Постарайтесь собрать декоративную композицию из трех объектов, одинаковых по форме и размеру, но отличающихся по цвету — и получится удачное дополнение к общему дизайну комнаты.

Три предмета разного размера. Также можно сочетать три декорации одинакового цвета и похожие по форме (например, вазы из одной коллекции). Однако предметы должны быть разных размеров, ширины, высоты.

Как расставить декор в доме, если задача — разместить рядом более трех предметов? Выделите группы: для этого объедините несколько вещей по цвету, форме или размеру и расположите рядом. Один и тот же предмет может быть частью нескольких групп сразу. Желательно, чтобы один-два предмета были крупнее или выше остальных.

Учитываем симметрию



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

При оформлении стеллажей, полок и подоконников используйте приемы симметрии. Одинаковые по цвету, форме или размеру вещи поместите по краям, вертикально, диагональю. Для создания визуального порядка сочетайте пару похожих предметов, например: на одном краю полки можно поставить две синие книги, на другом — игрушку лазурного цвета.

Используем треугольники

С помощью геометрического приема можно преобразить композицию. Необходимо составить объекты таким образом, чтобы сумма предметов визуально напоминала треугольник: равнобедренный, разносторонний, перевернутый — зависит от воображения владельца. Чем меньше одинаковых сторон в треугольнике, тем более динамичной будет композиция.

Заполняем высоту и глубину

Изучая, как расставить декор, чтобы композиция не казалась скучной и однородной, задействуйте всю высоту полок. Чередуйте вертикальное и горизонтальное расположение книг, разбавляйте стопки декором, занимающим высоту ячеек. Мелкие предметы можно ставить на книги и коробки, а крупноформатные — позади книг.

Экспериментируем с цветом

Рай перфекциониста — оформление полок и стеллажей по визуально эстетической закономерности. Так, книги и статуэтки можно расставить по стилю, градиенту, цветам радуги. Также попробуйте разделить полки по тематике и обустроить декором, объединенным оттенками одной гаммы.

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