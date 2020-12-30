Священнику из Гомеля Владимиру Дробышевскому запретили носить священнические одежды и наперстный крест

В среду, 30 декабря, стало известно, что гомельского батюшку лишили права ношения священнических одежд и наперстного креста. Об это он написал у себя в Facebook.





Такой указ издала Гомельская епархия БПЦ. В документе говорится, что Дробышевский не подал в установленный срок прошение «продлить срок за штатом или прошение о возвращении в клир Гомельской епархии». Кроме того, в указе подчеркивается, что отец Владимир ранее заявил, что не желает ассоциировать себя с БПЦ и РПЦ.





Сам же Дробышевский прокомментировал, что по его мнению, это произошло из-за его гражданской позиции.





- Юрист минской митрополии говорила мне, что «все можно устроить, увольнение неправомочно... Только перестаньте выходить и попроситесь обратно». Видимо, очень митрополиту мой подрясник и крест мозолили глаза на улицах Гомеля, - заявил Дробышевский.





Напомним, священника Владимира Дробышевский в общей сложности осудили на 25 суток. Он ходил на мирные протесты, но и вышел на одиночный пикет к зданию СК с плакатом «Спынiце гвалт».



