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Священнику из Гомеля Владимиру Дробышевскому запретили носить священнические одежды и наперстный крест

30.12.2020 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сам отец Владимир считает, что это связано с его гражданской позицией

Священнику из Гомеля Владимиру Дробышевскому запретили носить священнические одежды и наперстный крестГомеля Владимиру Дробышевскому запретили носить священнические одежды и наперстный крест" title="Священнику из Гомеля Владимиру Дробышевскому запретили носить священнические одежды и наперстный крест" />
В среду, 30 декабря, стало известно, что гомельского батюшку лишили права ношения священнических одежд и наперстного креста. Об это он написал у себя в Facebook.

Такой указ издала Гомельская епархия БПЦ. В документе говорится, что Дробышевский не подал в установленный срок прошение «продлить срок за штатом или прошение о возвращении в клир Гомельской епархии». Кроме того, в указе подчеркивается, что отец Владимир ранее заявил, что не желает ассоциировать себя с БПЦ и РПЦ.

Сам же Дробышевский прокомментировал, что по его мнению, это произошло из-за его гражданской позиции.

- Юрист минской митрополии говорила мне, что «все можно устроить, увольнение неправомочно... Только перестаньте выходить и попроситесь обратно». Видимо, очень митрополиту мой подрясник и крест мозолили глаза на улицах Гомеля, - заявил Дробышевский.

Напомним, священника Владимира Дробышевский в общей сложности осудили на 25 суток. Он ходил на мирные протесты, но и вышел на одиночный пикет к зданию СК с плакатом «Спынiце гвалт».
 
Теги: Гомель
 
 
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