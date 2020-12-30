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Священнику из Гомеля Владимиру Дробышевскому запретили носить священнические одежды и наперстный крест
Источник материала: Партизан
Сам отец Владимир считает, что это связано с его гражданской позицией
Гомеля Владимиру Дробышевскому запретили носить священнические одежды и наперстный крест" title="Священнику из Гомеля Владимиру Дробышевскому запретили носить священнические одежды и наперстный крест" />
В среду, 30 декабря, стало известно, что гомельского батюшку лишили права ношения священнических одежд и наперстного креста. Об это он написал у себя в Facebook.
Такой указ издала Гомельская епархия БПЦ. В документе говорится, что Дробышевский не подал в установленный срок прошение «продлить срок за штатом или прошение о возвращении в клир Гомельской епархии». Кроме того, в указе подчеркивается, что отец Владимир ранее заявил, что не желает ассоциировать себя с БПЦ и РПЦ.
Сам же Дробышевский прокомментировал, что по его мнению, это произошло из-за его гражданской позиции.
- Юрист минской митрополии говорила мне, что «все можно устроить, увольнение неправомочно... Только перестаньте выходить и попроситесь обратно». Видимо, очень митрополиту мой подрясник и крест мозолили глаза на улицах Гомеля, - заявил Дробышевский.
Напомним, священника Владимира Дробышевский в общей сложности осудили на 25 суток. Он ходил на мирные протесты, но и вышел на одиночный пикет к зданию СК с плакатом «Спынiце гвалт».
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Священнику из Гомеля Владимиру Дробышевскому запретили носить священнические одежды и наперстный крест
Сам отец Владимир считает, что это связано с его гражданской позицией
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