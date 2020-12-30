Умер Владимир Пигулевский

Руководителю футбольного клуба "Энергетик"-БГУ 27 ноября исполнился 71 год.

Пигулевский находился в больнице с пневмонией.





Пигулевский карьеру начал в Завкоме Минского автозавода, где до 1972 года трудился инструктором хоккейной команды. Затем он стал тренером-преподавателем детско-юношеской футбольной спортшколы "Трудовые резервы". В 1989-м он назначен директором СДЮШОР по футболу.



