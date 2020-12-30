ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Борис Джонсон подписал сделку с ЕС по Brexit

30.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Борис Джонсон подписал сделку с ЕС по Brexit

  • 30.12.2020, 20:37
Борис Джонсон подписал сделку с ЕС по Brexit
Фото: Henry Nicholls / Reuters

До этого документ поддержали в британском парламенте.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение с Евросоюзом о торговле после Brexit — выхода страны из состава блока, сообщает агентство Reuters.

До этого документ поддержали в британском парламенте. За него проголосовал 521 законодатель, против — 73. Переговоры длились более четырех лет, а сделка касается годового торгового оборота более чем в триллион долларов.

«Brexit — не конец, а начало чего-то нового. Теперь на нас лежит ответственность: воспользоваться как можно лучше той властью и теми инструментами, которые мы вновь получили в свои руки», — заявил Джонсон. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество с Евросоюзом будет идти в общих интересах.

Ранее стало известно, что Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об условиях Brexit после многомесячных переговоров. Одним из главных документов в рамках общего соглашения стал договор о торговле, который предусматривает обоюдное отсутствие пошлин и квот.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжила действовать большая часть законов ЕС. Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о торговле до конца декабря, Великобритания перестала бы быть частью общего европейского рынка, что в свою очередь привело бы к введению таможенных границ между страной и ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого документ поддержали в британском парламенте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вынікі 2020 году: поўны санкцыйны сьпіс Эўразьвязу супраць Лукашэнкі і ягонага атачэньня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика