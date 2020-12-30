Источник материала: Хартия'97

Умер член исполкома АБФФ Владимир Пигулевский 30.12.2020, 20:19

1,600

фото с сайта: mlyn.by

В последние дни Владимир Пигулевский находился в больнице с пневмонией.

30 декабря умер известный белорусский футбольный функционер Владимир Пигулевский, сообщает АБФФ. Мужчине был 71 год.

По данным «Трибуны» , в последние дни Владимир Пигулевский находился в больнице с пневмонией.

Владимир Пигулевский начинал работать в Завкоме Минского автозавода, где до 1972 года работал инструктором хоккейной команды. В белорусском футболе он с 1973 года: работал тренером-преподавателем комплексной детско-юношеской спортивной школы по футболу «Трудовые резервы», директором СДЮШОР по футболу. До последнего времени руководил Республиканским центром олимпийского резерва по футболу БГУ.

Был зампредседателя АБФФ, являлся членом Исполнительного комитета АБФФ, первым заместителем председателя федерации футбола Минска, а также председателем комитета по детско-юношескому футболу АБФФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .