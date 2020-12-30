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Жительница Солигорска укусила милиционера на протестной акции и получила два года «домашней химии»

30.12.2020 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Солигорске судили женщину, которая в октябре укусила милиционера в служебном транспорте, сообщает пресс-служба Минского областного суда.

Жительница Солигорска укусила милиционера на протестной акции и получила два года «домашней химии»

В середине октября женщина увидела, как задерживают одного из участников акции протеста, и вмешалась. Как сообщается, обвиняемая, уже находясь в милицейском автобусе, укусила одного из силовиков за правый локоть.

Суд признал солигорчанку виновной и назначил ей наказание в виде двух лет «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также она должна выплатить потерпевшему милиционеру 500 рублей в качестве моральной компенсации.

 
 
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В Солигорске судили женщину, которая в октябре укусила милиционера в служебном транспорте, сообщает пресс-служба Минского областного суда.
 
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