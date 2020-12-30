Украина начала импорт литовских нефтепродуктов в обход Беларуси

liga.net . По этому маршруту будут в дальнейшем транспортироваться в Украину нефтепродукты из литовского НПЗ, говорится в пресс-релизе польской компании PKN Orlen, которая, через дочернюю компанию Orlen Lietuva владеет нефтеперерабатывающим заводом Мажейкяй, пишет





"Маршрут через Польшу является альтернативным для нынешнего, который ведет через Беларусь. Первую партию нефтепродуктов с НПЗ Мажейкяй уже доставлено новым маршрутом потребителям в Украине", – говорится в сообщении.





За прошлый год поставки нефтепродуктов из Литвы выросли на 9,4% до 499 тыс. тонн. По итогу первого квартала 2020 года импорт дизельного топлива из Литвы вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 170 тыс. т.