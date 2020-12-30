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РФ выдала Беларуси могилевчанку, обокравшую нескольких человек под предлогом оказания магических услуг
Источник материала: Партизан
Россия выдала Беларуси могилевчанку, которая под предлогом оказания магических услуг похитила деньги и скрылась в России.
Кроме нее, Россия экстрадировала в Беларусь еще 6 человек, которых разыскивали за ограбление магазина, похищение денег и уклонение от установленного судом надзора.
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РФ выдала Беларуси могилевчанку, обокравшую нескольких человек под предлогом оказания магических услуг
Россия выдала Беларуси могилевчанку, которая под предлогом оказания магических услуг похитила деньги и скрылась в России.
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