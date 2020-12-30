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«Креатив» дня. Новогодняя ёлка из томиков уголовного кодекса

30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

СК поделился фото рабочих кабинетов накануне Нового года. Оценили не все.

«Креатив» дня. Новогодняя ёлка из томиков уголовного кодекса

Следственный комитет на своей странице в Instagram поделился фотографиями новогодних ёлок, украсивших кабинеты и коридоры ведомства. Большинство из них выглядят стандартно, за исключением «ёлки», собранной из томиков Уголовного кодекса.

Это фото быстро зажило самостоятельной жизнью в соцсетях, вызывая неоднозначную реакцию пользователей.

«Креатив» дня. Новогодняя ёлка из томиков уголовного кодекса

— Вось ужо дзе сапраўдны сімвалізм прававога дэфолту, якім адзначыўся адыходзячы год. З кодэксаў толькі ёлкі навагоднія цяпер і складаць, не прападаць жа дабру. А рэальнае «правасуддзе» — па паняццях. Дзякуй за шчырасць! — написал историк Александр Пашкевич.

 
 
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СК поделился фото рабочих кабинетов накануне Нового года. Оценили не все.
 
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