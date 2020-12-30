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«Креатив» дня. Новогодняя ёлка из томиков уголовного кодекса
30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
СК поделился фото рабочих кабинетов накануне Нового года. Оценили не все.
Следственный комитет на своей
Это фото быстро зажило самостоятельной жизнью в соцсетях, вызывая неоднозначную реакцию пользователей.
— Вось ужо дзе сапраўдны сімвалізм прававога дэфолту, якім адзначыўся адыходзячы год. З кодэксаў толькі ёлкі навагоднія цяпер і складаць, не прападаць жа дабру. А рэальнае «правасуддзе» — па паняццях. Дзякуй за шчырасць! —
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СК поделился фото рабочих кабинетов накануне Нового года. Оценили не все.
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