«Креатив» дня. Новогодняя ёлка из томиков уголовного кодекса

Источник материала: Салiдарнасць

СК поделился фото рабочих кабинетов накануне Нового года. Оценили не все.





Следственный комитет на своей странице в Instagram поделился фотографиями новогодних ёлок, украсивших кабинеты и коридоры ведомства. Большинство из них выглядят стандартно, за исключением «ёлки», собранной из томиков Уголовного кодекса.

Это фото быстро зажило самостоятельной жизнью в соцсетях, вызывая неоднозначную реакцию пользователей.





— Вось ужо дзе сапраўдны сімвалізм прававога дэфолту, якім адзначыўся адыходзячы год. З кодэксаў толькі ёлкі навагоднія цяпер і складаць, не прападаць жа дабру. А рэальнае «правасуддзе» — па паняццях. Дзякуй за шчырасць! — написал историк Александр Пашкевич.