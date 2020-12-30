Полоска в интерьере: что важно знать при использовании рисунка

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Одним из наиболее популярных принтов в дизайне интерьеров считается полоска. Рисунок позволяет корректировать недостатки помещений и используется при создании разных направлений — от арт-деко до неоклассики. В этой статье TAM.BY расскажет, как полоска в интерьере способна влиять на архитектурный облик жилья.

Содержание:

Вертикальная полоска

Вертикальный рисунок способен украсить широкое помещение с высотой потолка от 2,5−3 метров и больше. Однако такая полоска нежелательна для скромных площадей со средними и низкими потолками, поскольку визуально делает комнату тесной.

Горизонтальная полоска

Горизонтальный принт на стенах обладает обратным эффектом: зрительно расширяет пространство, но «съедает» высоту. В сравнении с широкой узкая горизонтальная полоска в интерьере дает выраженный эффект, правда, может рябить в глазах (особенно на большой площади покрытия).

Тонкая полоска

Чтобы не испортилось общее впечатление об интерьере, придерживайтесь правила — выбирать тонкую полоску нейтральных оттенков. Дело в том, что обилие тонких линий интенсивных — и даже кричащих — цветов утяжеляет восприятие рисунка. Такой дизайн может стать причиной головных болей, переутомления, перепадов настроения.

Используйте тонкую полоску спокойных цветов, которые не создают заметного контраста между собой. Либо замените принт на широкую полоску, если хотите создать успокаивающий эффект. Яркие тонкие линии разбавят интерьер и придадут динамичности, если будут использованы в картинах, подушках, пледе и аксессуарах.

Полосатая стена

Полоска в интерьере удачно впишется в дизайн комнаты, если сделать из нее одну акцентную стену. В спальне технологи рекомендуют окрашивать или оклеивать в полоску стену, находящуюся за комодом или у изголовья кровати. В гостиной гармонично будет смотреться узор на стороне без окон и большого количества мебели.

Полоска и мебель

Кстати, о мебели. Старайтесь не перегружать стену в полоску пестрой мебелью, обилием полок, яркими шторами. Используйте на фоне принта минимум деталей и лаконичную мебель однотонного цвета. Гармонично сочетается с мебелью полоска, цветовая гамма которой перекликается с обивкой.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как использовать полоску в интерьере

Выбирая полосатые обои, лично посетите салон и попросите развернуть рулон перед покупкой. Цвета и насыщенность рисунка могут отличаться от заявленных на сайте. Для разнообразия сочетайте полоску с другими принтами (например, клеткой) в мебели, шторах, декоре. Чтобы оживить интерьер, используйте несколько полосатых предметов фрагментарно. Цвета должны сочетаться, а узоры — иметь разную ширину и ритм. Не злоупотребляйте пестрыми цветами — например, сине-белым и красно-белым. Такой дизайн не пойдет на пользу интерьеру и перетянет внимание на себя. Полосатый орнамент сочетается с цветочными мотивами. Так что можно смело выбирать обои и домашний текстиль из одной коллекции или палитры. Используйте полосатый принт для зонирования детской, гостиной, рабочей комнат. И помните: полоска может быть как прямой, так и в виде волнообразного узора. Не бойтесь приобретать полоску, даже если ранее не использовали «экзотический» принт в интерьере. Прямые линии эстетично будут смотреться не только на стене, но и в качестве штор, абажуров, покрывал, ковров, текстильных чехлов.

Полоска в интерьере не выходит из моды, оставаясь эстетичной и универсальной деталью дизайна. Хотите узнать, что предлагает современный магазин обоев и студии интерьера — ищите предложения и акции в каталоге TAM.BY .