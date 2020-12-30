Scania сделала работу водителей мусоровозов еще более комфортной

Источник материала: Onliner Для грузовых автомобилей Scania с низкопосаженной кабиной серии L стала доступной интересная опция — автоматическая стеклянная дверь City Door.

Грузовики Scania нового поколения серии L с вынесенной вперед кабиной пониженной высоты уже получили известность и определенную популярность в коммунальном секторе Европы. Все машины такой конструктивной схемы, работая в качестве мусоровозов, обеспечивают обслуживающему персоналу быстрый и удобный вход и выход.

Недавно компания Scania предложила интересную опцию, которая еще больше повышает комфорт при посадке-высадке. Это автоматическая полностью стеклянная дверь с правого борта. Она открывается внутрь кабины нажатием кнопки: одна находится снаружи, а другая на приборной панели.





Разработка новой L-образной кабины с дверью City Door была сложной задачей для инженеров Scania. Как обеспечить безопасность, если необходимо заменить важную часть конструкции каркаса кабины, которая уже была проверена с помощью моделирования и физических краш-тестов?

«Поскольку мы добавили City Door к существующей кабине, нам потребовалось адаптировать базовую конструкцию каркаса кабины. Мы знали, что разрезание корпуса может повлиять на прочность, несущую способность и безопасность, что потребует повторной сертификации. Нет никаких сомнений в том, что закаленное двойное стекло в двери сломается в случае аварии, но, несмотря на это, каркас кабины должен будет поглощать удар. Поэтому все расчеты проводились для дверной коробки без стекла. Это повысило уровень сил, проходящих через каркас кабины, и обеспечило более высокий теоретический коэффициент безопасности для инженеров Scania при адаптации конструкции», — говорит руководитель проекта Пелле Ингеманссон (Scania Special Vehicles).





Все это потребовало модернизации конструкции. Например, за счет усиления дверной рамы и пола кабины грузовики останутся достаточно крепкими, чтобы переносить ударные силы, идущие через кабину к задней стене. Еще одно изменение заключается в том, что пассажирское сиденье было немного сдвинуто назад для большей защиты и увеличения площади пола при входе и выходе.

Конечно, мусоровозы не ездят быстро по трассам, но в Швеции и к их безопасности подходят основательно.