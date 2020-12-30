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Десятки человек погибли при взрыве в аэропорту Йемена
Источник материала: Навiны
Во время минометной атаки на аэропорт в Адене погибли 26 человек, более 50 получили ранения.
Аэропорт Адена обстреляли из минометов днем 30 декабря. Об этом сообщает издание
Одновременно с прилетом членов нового правительства в аэропорту разорвались три минометных снаряда. При этом никто из министров не пострадал, так как в момент взрыва они еще находились в самолете далеко от места происшествия.
После инцидента всех членов кабмина под усиленной охраной перевезли в президентский дворец «Эль-Маашик». Еще один взрыв прогремел у дворца, когда министры уже находились там.
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Во время минометной атаки на аэропорт в Адене погибли 26 человек, более 50 получили ранения.
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