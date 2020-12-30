Источник материала: Хартия'97

В Норвегии произошел масштабный оползень 30.12.2020, 21:41

Есть пропавшие без вести.

30 декабря в муниципалитете Гьердрам в 20 километрах от столицы Норвегии Осло произошел масштабный оползень. Об этом сообщает NRK .

Телеканал опубликовал кадры, на которых запечатлено обрушение жилых домов.

Местных жителей эвакуировали.

По данным местных властей, пропавшими без вести считаются 12 человек, среди них есть дети, сообщает телеканал TV2.

В результате оползня пострадали девять человек, один из них получил серьезные травмы.

Мэр Андерс Остенсен рассказал телеканалу, что из общего числа жителей в 7 тыс. эвакуируются около 20%.

На месте оползня работают спасательные службы. Работы осложняются снегопадом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .