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В Слониме продали с молотка старейшую в Беларуси синагогу
Источник материала: Хартия'97
В Слониме продали с молотка старейшую в Беларуси синагогу
Ее пришлось уценить.
В Слониме завершилась многомесячная эпопея продажи синагоги. Об этом
Здание было продано 29 декабря. Покупатель заплатил за синагогу 30 тысяч. Кто купил здание, не сообщается. У нового владельца будут определенные обязательства – не позднее, чем через пять лет провести реконструкцию или капитальный ремонт, но так, чтобы художественные, стилистические и конструктивные особенности здания были сохранены.
Год назад израильские евреи, чьи предки жили в Слониме, начали сбор денег, чтобы выкупить синагогу, но усомнились в том, что условия реконструкции выполнимы, отмечает ВГ.
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Ее пришлось уценить.
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