Источник материала: Хартия'97

В Слониме продали с молотка старейшую в Беларуси синагогу 30.12.2020, 21:17

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Фото: Янина Мельникова

Ее пришлось уценить.

В Слониме завершилась многомесячная эпопея продажи синагоги. Об этом пишет «Вечерний Гродно». Слонимская синагога – историко-культурная ценность. Ее пытались продать с аукциона с мая 2020 года. Первоначально синагогу выставили на торги за 137 тысяч рублей, но покупателей не нашлось. После череды несостоявшихся аукционов цену скинули до 24,7 тысячи рублей.

Здание было продано 29 декабря. Покупатель заплатил за синагогу 30 тысяч. Кто купил здание, не сообщается. У нового владельца будут определенные обязательства – не позднее, чем через пять лет провести реконструкцию или капитальный ремонт, но так, чтобы художественные, стилистические и конструктивные особенности здания были сохранены.

Год назад израильские евреи, чьи предки жили в Слониме, начали сбор денег, чтобы выкупить синагогу, но усомнились в том, что условия реконструкции выполнимы, отмечает ВГ.

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