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Власти КНР засекретили исследования о происхождении COVID-19
Источник материала: Хартия'97
Власти КНР засекретили исследования о происхождении COVID-19
Ни одна публикация не выходит в свет без одобрения специальной комиссии.
Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, пишет
Одновременно китайское правительство пытается продвигать версии о том, что вирус якобы мог зародиться за пределами страны, указывает AP.
Особое внимание уделяется району, где располагается пещера, в которой могут обитать заражённые летучие мыши – носители "вируса-прародителя", родственного COVID-19. Эта зона находится фактически под государственным запретом. Корреспонденты AP, пытавшиеся пробраться туда, рассказали о том, что силовики "в штатском" следили за ними и затем перегородили им доступ, заблокировав дороги и подходы к целевому объекту.
С начала года подконтрольные китайским властям ученые активно изучают животных – прежде всего, все тех же летучих мышей – на предмет первопричины инфекции. Тем не менее, до сих пор не было опубликовано ни одной работы по этому вопросу, утверждает AP. Как утверждается, независимым от правительства исследователям крайне трудно получить право на изучение живых существ, обитающих на Юге Китая.
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Ни одна публикация не выходит в свет без одобрения специальной комиссии.
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