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Минчане вышли на акции солидарности

30.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане вышли на акции солидарности

  • 30.12.2020, 21:05
  • 1,130
Минчане вышли на акции солидарности

Жители столицы выстроились в цепи солидарности.

Все новые и новые районы Минска подключаются к предновогодним акциям солидарности: бело-красно-белые цепи замечены в Зеленом Луге у МКАДа и у ТЦ Рига.

Видео опубликовал телеграм-канал Нехта.

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Теги: Минск
 
 
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Жители столицы выстроились в цепи солидарности.
 
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