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Минчане вышли на акции солидарности
Источник материала: Хартия'97
Минчане вышли на акции солидарности
Жители столицы выстроились в цепи солидарности.
Все новые и новые районы Минска подключаются к предновогодним акциям солидарности: бело-красно-белые цепи замечены в Зеленом Луге у МКАДа и у ТЦ Рига.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Жители столицы выстроились в цепи солидарности.
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