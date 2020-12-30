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«Я в тюрьме, не будет шампанского и объятий. Но это стоит того». Маша Колесникова поздравила нас всех с Новым годом

30.12.2020 21:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Невероятная Мария Колесникова может все! Даже написать новогоднее поздравление из камеры СИЗО. Мы не можем не передать его вам. 

«Друзья!  Каждый год 31 декабря у нас с вами традиция — без пятнадцати двенадцать мы мечтаем о том, чтобы в следующем году мы услышали поздравление от человека, которому верим, которого любим, с которым вместе будем делать нашу страну и жизнь лучше. В этом году мы были ближе, чем никогда. В следующем — наше желание исполнится. 

В новом году мы продолжим быть активными и настойчивыми. Везде, где это возможно. Нам нужно сохранить и преумножить наши сообщества. Объединяйтесь в своих дворах, университетах, на работе. Общайтесь, обсуждайте, принимайте решения, действуйте. Мы должны быть инициативными, а у государства не должно быть монополии на общественную и политическую жизнь. 

Преодолевайте свой страх, на одном из этапов вы вдруг поймёте, что больше вас ничем не напугать, а это даёт свободу. И помните, что путь любви, уважения и добра — это наш единственный путь, по которому мы придём к победе. 

Я сейчас в тюрьме, не будет шампанского, объятий друзей и улыбок родных в новогоднюю ночь. Но это стоит того, чтобы через год в эту ночь мы вышли на улицы свободными, счастливыми, полными уверенности в светлом будущем нас и нашей любимой страны. Мы не просто вели себя хорошо в этом году, мы были такими смелыми и честными молодцами, что Дед Мороз не может не исполнить наше желание. 

Люблю вас и верю вам, невероятные! С Новым годом и вы знаете, что делать! Ваша Маша».

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Невероятная Мария Колесникова может все! Даже написать новогоднее поздравление из камеры СИЗО. Мы не можем не передать его вам.  «Друзья!  Каждый год 31 декабря у...
 
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