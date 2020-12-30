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Белагропром продолжает розыгрыш крупных призов: первый счастливчик получил ключи от квартиры в Минске
Источник материала: ОНТ
А вот для кого год точно заканчивается – удачно! Еще несколько клиентов Белагропромбанка стали обладателями крупных призов. Сегодня они получили выигрыши.
Новая квартира в центре Минска досталась жителю Лунинца Сергею Степанюку очень легко – за заначку. Осматривается, район в зеленой зоне, дом комфортный.
Оказалось, что деньги нужно не тратить впустую, а делать вклады. Сергей – давний клиент Белагропромбанка. Когда в отделении предложили принять участие в игре, думал два дня и решился. Посмотреть розыгрыш, естественно, забыл. О выигрыше узнал от брата, но не спешил радоваться.
Из двух десятков клиентов банка оказался тем самым счастливчиком. Но больше повезло дочке – она учится в столице и переберется в выигранную квартиру.
На кону еще две квартиры. А пока – пополнение среди автомобилистов! Ключи от нового кроссовера сегодня вручили Нине Борисюк.
Победительница внимательно следила за игрой и выигрыш очень ждала. Призом довольна, надеется, что на дороге везти будет не меньше, чем в розыгрышах.
Призы еще остались, есть и немного времени, чтобы сделать вклад в Белагропромбанке. Обещают: 2021 год будет еще интереснее!
Кроме того, в каждом розыгрыше – еще 10 призов по 1000 рублей. Чьи заначки самые прибыльные, следим по средам в прямом эфире.
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Белагропром продолжает розыгрыш крупных призов: первый счастливчик получил ключи от квартиры в Минске
А вот для кого год точно заканчивается – удачно! Еще несколько клиентов Белагропромбанка стали обладателями крупных призов. Сегодня они получили выигрыши. Новая...
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