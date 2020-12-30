Белагропром продолжает розыгрыш крупных призов: первый счастливчик получил ключи от квартиры в Минске

Источник материала: ОНТ

А вот для кого год точно заканчивается – удачно! Еще несколько клиентов Белагропромбанка стали обладателями крупных призов. Сегодня они получили выигрыши.

Новая квартира в центре Минска досталась жителю Лунинца Сергею Степанюку очень легко – за заначку. Осматривается, район в зеленой зоне, дом комфортный.

Оказалось, что деньги нужно не тратить впустую, а делать вклады. Сергей – давний клиент Белагропромбанка. Когда в отделении предложили принять участие в игре, думал два дня и решился. Посмотреть розыгрыш, естественно, забыл. О выигрыше узнал от брата, но не спешил радоваться.

Сергей Степанюк, победитель рекламной игры: «Я включил телевизор, перемотал. Действительно, назвали ФИО мое, но сомневался, потому что однофамильцев много есть».

Из двух десятков клиентов банка оказался тем самым счастливчиком. Но больше повезло дочке – она учится в столице и переберется в выигранную квартиру.

Сергей Степанюк, победитель рекламной игры: «Для начала ремонт сделаю. Квартира хорошая, новая. Удача такая! Все-таки сбылись меты, так сказать».

Анна Свистунова, директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка: «Разыграна большая часть денежных призов, большая часть наших замечательных машин Джили – восемь машин. И разыграны две квартиры. Напомню, что последний розыгрыш будет 13 января».

На кону еще две квартиры. А пока – пополнение среди автомобилистов! Ключи от нового кроссовера сегодня вручили Нине Борисюк.

Нина Борисюк, победитель рекламной игры: «Такая была довольная, когда услышала свою фамилию! Мне так было радостно! Мы с мужем даже не думали, что я могу этот приз выиграть».

Победительница внимательно следила за игрой и выигрыш очень ждала. Призом довольна, надеется, что на дороге везти будет не меньше, чем в розыгрышах.

Нина Борисюк, победитель рекламной игры: «Прав на данный момент у меня нет. Но учиться всегда не поздно!»

Призы еще остались, есть и немного времени, чтобы сделать вклад в Белагропромбанке. Обещают: 2021 год будет еще интереснее!

Анна Свистунова, директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка: «Планов, как всегда, очень много. Согласитесь, что начав, мы уже не можем остановиться. И не забываем, что в 2021 году нашему замечательному банку исполняется 30 лет. Поэтому будет очень много феерических игр, очень много акций, подарков. Сейчас пока не буду говорить, пусть это будет интригой, н поверьте, впереди только лучшее».

Кроме того, в каждом розыгрыше – еще 10 призов по 1000 рублей. Чьи заначки самые прибыльные, следим по средам в прямом эфире.

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