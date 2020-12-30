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«Наши дети»: Депутаты навестили пациентов онкологического отделения Могилевской областной детской больницы
Источник материала: ОНТ
Чудеса под новый год продолжают случаться в разных уголках страны. Деды Морозы в разных образах приходят к малышам в дома, учебные учреждения и даже больницы, чтобы подарить праздник и исполнить заветные желания. Смело загадывают их и взрослые и у многих они уже сбываются. О том, как важно верить в мечту, смотрите далее.
Ольга Колупаева с трепетом наблюдает за сыном. Улыбку на лице любимого малыша в последние полтора месяца мама видит не часто. Виталику четыре года и у него рак крови. Болезнь настигла внезапно. За жизнь ребёнка борются врачи. Первый курс лечения уже позади. Мама шестерых детей верит – малыш поправится.
Сегодня к маленьким пациентам приехали гости. Праздник для малышей организовали местные депутаты. Конкурсы, представление и подарки. Вместе с волонтёрами, сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой навещать этих маленьких пациентов в канун Нового года уже стало доброй традицией.
Новый год дети вынуждены провести в отделении. Но праздник подарил малышам и родителям эмоции – так необходимые для выздоровления.
Марафон добрых дел подхватили депутаты палаты представителей. Настоящий праздник подарили детишкам Могилёвского хосписа. Все 22 ребёнка накануне написали письма Деду Морозу. Исполнить детские мечты откликнулись сотни неравнодушных людей.
Никто из ребят на остался без долгожданного подарка. К акции подключились даже школьники. Екатерину Лусто зацепила история её ровесника, подопечного могилёвского хосписа, Романа Цветкова. Исполнить мечту парнишки для девятиклассницы стало делом чести.
Долгожданный подарок из рук Деда Мороза. Такого ни Рома, ни мама не ожидали. Сюрприз растрогал до слёз. Рома большой почитатель конструкторных моделей машинок.
В агрогородке Хатежино сегодня настоящий праздник, здесь открылся новый детский сад. Предыдущему уже более полувека и он давно стал тесным и не современным. Замену построили всего за год.
Современный тренажёрный, музыкальный, физкультурный залы. Бассейн и даже компьютерный класс. Новый садик – это не просто просторные группы с множеством игрушек. Досуг ребятни, да и воспитателей здесь обещает быть насыщенным.
Пока игрушки одиноко ждут будущих хозяев. Одним из них станет маленький Дима Пичуревич. Он ещё не был в садике, но уже присматривается к этому. Вот так под присмотром старшей сестры он скоро придёт именно сюда.
В восторге и родители. Они уже считают дни, когда смогут привести сюда своих малышей.
Новые садики открылись сегодня в Михановичах, Мачулищах, Сенице, их тоже возвели всего за год. И это было одним из главных новогодних желаний жителей Минского района, оно исполнилось под новый год. И чудеса только начинаются, мечты малышей в их жизни помимо деда мороза будет воплощать и вот эта настоящая золотая рыбка, прописалась она в Хотежино.
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«Наши дети»: Депутаты навестили пациентов онкологического отделения Могилевской областной детской больницы
Чудеса под новый год продолжают случаться в разных уголках страны. Деды Морозы в разных образах приходят к малышам в дома, учебные учреждения и даже больницы, чтобы...
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