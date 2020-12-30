«Наши дети»: Депутаты навестили пациентов онкологического отделения Могилевской областной детской больницы

Источник материала: ОНТ

Чудеса под новый год продолжают случаться в разных уголках страны. Деды Морозы в разных образах приходят к малышам в дома, учебные учреждения и даже больницы, чтобы подарить праздник и исполнить заветные желания. Смело загадывают их и взрослые и у многих они уже сбываются. О том, как важно верить в мечту, смотрите далее.

Ольга Колупаева с трепетом наблюдает за сыном. Улыбку на лице любимого малыша в последние полтора месяца мама видит не часто. Виталику четыре года и у него рак крови. Болезнь настигла внезапно. За жизнь ребёнка борются врачи. Первый курс лечения уже позади. Мама шестерых детей верит – малыш поправится.

Ольга Колупаева, жительница Могилёва: «Лечение очень тяжело нам даётся… Конечно, красок это нам добавляет. Большое спасибо, что устроили для него такой праздник. А его положительные эмоции – залог здоровья и нашего скорейшего выздоровления».

Сегодня к маленьким пациентам приехали гости. Праздник для малышей организовали местные депутаты. Конкурсы, представление и подарки. Вместе с волонтёрами, сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой навещать этих маленьких пациентов в канун Нового года уже стало доброй традицией.

Новый год дети вынуждены провести в отделении. Но праздник подарил малышам и родителям эмоции – так необходимые для выздоровления.

Игорь Каско, главный врач Могилёвской областной детской больницы: «И она дарит позитивные эмоции нашим детям. Это то, что необходимо для жизни, для выздоровления маленьким пациентам. Это нужно для того, чтобы ты чувствовал себя человеком. И, чтобы настроение всегда было радостное и позитивное».

Марафон добрых дел подхватили депутаты палаты представителей. Настоящий праздник подарили детишкам Могилёвского хосписа. Все 22 ребёнка накануне написали письма Деду Морозу. Исполнить детские мечты откликнулись сотни неравнодушных людей.

Никто из ребят на остался без долгожданного подарка. К акции подключились даже школьники. Екатерину Лусто зацепила история её ровесника, подопечного могилёвского хосписа, Романа Цветкова. Исполнить мечту парнишки для девятиклассницы стало делом чести.

Екатерина Лусто, волонтёр, учащаяся Могилёвской средней школы №27: «Я узнала, что Рома написал письмо Деду Морозу, заказала конструктор. Я не смогла остаться в стороне и решила помочь осуществить его мечту. Я надеюсь, ему станет легче на душе и он обрадуется, он давно этого хотел».

Долгожданный подарок из рук Деда Мороза. Такого ни Рома, ни мама не ожидали. Сюрприз растрогал до слёз. Рома большой почитатель конструкторных моделей машинок.

Роман Цветков: «Понравился сюрприз, я писал письмо Деду Морозу. Но было неожиданно его сегодня получить».

В агрогородке Хатежино сегодня настоящий праздник, здесь открылся новый детский сад. Предыдущему уже более полувека и он давно стал тесным и не современным. Замену построили всего за год.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета: «Этот большой шаг сделан в 2020 году в области благодаря помощи главы государства. Будем двигаться дальше, потому что такие учреждения мы строим для будущего нашей страны».

Современный тренажёрный, музыкальный, физкультурный залы. Бассейн и даже компьютерный класс. Новый садик – это не просто просторные группы с множеством игрушек. Досуг ребятни, да и воспитателей здесь обещает быть насыщенным.

Пока игрушки одиноко ждут будущих хозяев. Одним из них станет маленький Дима Пичуревич. Он ещё не был в садике, но уже присматривается к этому. Вот так под присмотром старшей сестры он скоро придёт именно сюда.

В восторге и родители. Они уже считают дни, когда смогут привести сюда своих малышей.

Новые садики открылись сегодня в Михановичах, Мачулищах, Сенице, их тоже возвели всего за год. И это было одним из главных новогодних желаний жителей Минского района, оно исполнилось под новый год. И чудеса только начинаются, мечты малышей в их жизни помимо деда мороза будет воплощать и вот эта настоящая золотая рыбка, прописалась она в Хотежино.

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