Блокировки государственных СМИ в Instagram: «робингудство» или банальное воровство? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Настоящей зоной противостояния сегодня является даже не улица, а виртуальное пространство. Интернет-ресурсы, социальные сети, которые многие считают площадкой, где можно свободно выражать любую точку зрения, на самом деле таковой уже давно не является.

Свобода в сети – мнений, площадок, отношений. Когда она есть, а когда пропадает? Поговорим сегодня на примере Instagram. Сегодня в этом приложении числится700 миллионов подписчиков по всему миру. Все, конечно, разные. И эта «разность» легко может стать причиной зависти, недовольства и давления, даже если вопрос не коммерческий. Дополним тему

У телеканала ОНТ больше нет своего аккаунта в инстаграм. Его нет у Советской Беларуси уже месяца три. Его нет уже и у наших ведущих Натальи Немогай, Игоря Тура. И это вызывает нелепый восторг у тех, кто либо участвовал в их блоке, либо тех, кто верит «без инстаграма этого самого Тура» мир станет лучше. Все понимают, что на этом инстаграме ни один из них деньги не зарабатывает. У них просто пропали их фотографии, какие-то моменты из жизни. Телеканал тоже на нем не зарабатывал. Никто не страдает.

Это скорее разговор о том, что, если Вам предлагают поучаствовать в массовом нападении в этом самом инстаграм, Вы должны понимать, что это ни разу не героизм. Хотя…Некрасивое слово «вор». Но именно так называют людей, которые целенаправленно воруют раскрученные аккаунты, или просто «кладут» их для того, чтобы потребовать за возврат имени и доступа деньги. И таких историй сотни. Их Вам может рассказать не один таргетолог или сммщик: тот, кто занимается продвижением в Instagram.

Сейчас небольшое отступление о тех, кто на аккаунте в Instagram всё-таки зарабатывает. Кто хочет. От блогеров – амбассадоров хоть крупных спортивных брендов, хоть производителей детского питания, до девушки Маши – владельцы небольшого цветочного магазина. Мы сейчас не берем бизнес мельче, вроде, маникюра, выпечки и так далее. Хотя и эти аккаунты, если они условно «старые» и в них есть хотя бы тысяч 10 подписчиков, представляют ценность для воров.

Этих воров никто не любит. И тут все всех понимают. Ну как же?! Люди вложили деньги и силы в контент – этот же магазин цветочный, про его ассортимент снимали, монтировали, что-то делали. А потом его раз и увели.

Так чем от этих воров отличаются те, кто кладет личные блоги. Это такое же воровство. Для кого-то это все выглядит как просто бело-красно-белое «робингудство», мол, так мы боремся с теми, кто не с нами. При этом эти же виртуальные и реальные «робингуды» кричат на весь лес: мы за разные мнения. За демократию, свободу слова. Я сейчас не обобщаю, обращаюсь к тем, кто этим занимается. Эти же люди, как правило, организовывают атаки на банковские карточки, звонки и сообщения ботов с оскорблениями. Вы молодцы. Вы всеми своими действиями, как никто лучше, демонстрируете ущербность собственных принципов, о которых кричите на каждом углу – о свободе слова и уважении к разным мнениям.

Если кто-то сейчас положит инстаграм «змагара», ну такое нельзя простить. Он же там постил правду, а эти Немогаи, Туры и все, кто за власть и порядок – неправду. Какую? Всякую.

Это удел обиженных любовниц, так делают с аккаунтами жен, рассорившихся партнеров – делят бизнес, и людей, которые в принципе хотели бы поучаствовать хоть в какой-то травле, ощущая себя победителями. Положили Instagram Маши Василевич, королевы красоты, помогает котикам, собачкам, всем на свете – молодцы! Чувствуете себя лучше после того, как она Вам еще и здоровья пожелала?

В чем проблема. «Ябатьки» в основном, конечно, от Instagram далеки. Не в силу возраста или неумения, нежелания. Нет. Сейчас у большинства наших людей даже преклонного возраста – он появляется. Как соцсети когда-то. Они просто пока не умеют вот это вот делать, участвовать в блокировках, жаловаться, но обязательно научатся.

Но я, честно говоря, не верю, что придет день, когда новость в нормальной компании о том, что ты положил чей-то аккаунт из-за разных политических взглядов – будет вызывать уважение

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