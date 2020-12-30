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Оригинальные закуски к новогоднему столу для креативных хозяек

30.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оригинальные закуски к новогоднему столу для креативных хозяек

Если вы устали от традиционных новогодних блюд и хотите чего-нибудь оригинального, то эти закуски точно придутся вам по вкусу.

1. Острые креветки в беконе приготовить очень просто. Возьмите ломтики бекона и заверните в них очищенные королевские креветки, посыпьте любимым перцем и запекайте в духовке 10 минут при температуре 230°C. Соус для креветок можно купить или сделать по доступным в Интернете рецептам. 


2. Рулетики с прошутто и козьим сыром тоже достаточно просты в приготовлении. На край ломтика прошутто выкладываете козий сыр, рукколу и кусочки очищенного свежего огурца. Соль, перец по вкусу – теперь можно заворачивать и рулетики готовы!


3. Креветки по-мексикански стоит подавать горячими, поэтому приготовить их нужно прямо перед подачей на стол. Обжариваете на разогретой сковороде чищенные креветки с добавлением молотого чили. На чипсы выкладываете немного гуакамоле, сверху готовую креветку. Оригинальная закуска готова!


 4. Для тарталеток с крабовым мясом и сыром вам понадобится всего лишь наполнить готовые тарталетки смесью натертых сыров (по вашему вкусу), измельченных крабовых палочек (или крабового мяса), майонеза, измельченного лука и соевого соуса. Останется только запечь всю эту красоту в духовке 190°C в течение 5–7 минут. 


5. Для приготовления сырных шариков вам понадобится два вида сыров: сливочный и чеддер. В сырную смесь добавьте измельченные орехи, миндаль, маслины, чеснок, молоко и соль. Затем сформируйте шарики и обваляйте их в орехах, сыре и паприке, чтобы получить разные фактуры. Уберите шары в холодильник и достаньте за 15 минут до подачи. 


Счастливого вам празднования Нового года!

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Если вы устали от традиционных новогодних блюд и хотите чего-нибудь оригинального, то эти закуски точно придутся вам по вкусу. 1. Острые креветки в...
 
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