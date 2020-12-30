VI Всебелорусское народное собрание: в регионах продолжается выдвижение кандидатов

Источник материала: ОНТ

Важное время для будущего страны. Во всех регионах продолжается выдвижение кандидатов на участие в VI Всебелорусском народном собрании. Оно проводится раз в пять лет и является одной из важнейших форм народовластия. Уже в феврале наступающего года две тысячи семьсот человек будут говорить, обсуждать, спорить и искать решения в том, что волнует каждого из нас. Важно затронуть все сферы жизни, а потому на форум выбирают людей из разных структур – руководителей и тружеников предприятий, деятелей науки и культуры. Кто они? Люди, которые готовятся обсуждать планы социально-экономического и общественно-политического развития Беларуси на ближайшие пять лет.

Его главная гордость – это местный православный храм, который долгое время находился в предаварийном состоянии. Виктор активно участвовал в его восстановлении: помог отреставрировать фасад, заменить крышу и купола. Сегодня в обновлённую церковь приезжают даже из соседних районов.

Свои первые шаги в бизнесе он делал в сфере услуг: красил фасады, оформлял интерьеры. Но остановился на торговле – открыл небольшой магазин на своей Малой Родине в агрогородке под Гомелем. Сегодня узнал, что в феврале примет участие во Всебелорусском народном собрании. И, как человек не равнодушный ко всему, что его окружает, конечно, обрадовался. Это ведь лучшая возможность поднять актуальную тему своей сферы на самом высоком уровне.

Вместе с Виктором от Гомельского района на Всебелорусское народное собрание поедет команда из десяти человек. Среди них – представители промышленной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, образования, здравоохранения и культуры. Все люди успешные и очень активные.

Виктория Ладутько, председатель Гомельского районного Совета депутатов: «Это те люди, которые неравнодушны к судьбе нашей страны, самое главное – они думают о том, как будет развиваться наше государство в дальнейшем».

На связи с главным врачом детского областного клинического центра заведующие всех городских поликлиник Витебска. Накануне праздника, конечно, вспоминают, что такого года у врачей ещё точно не было. Вместе каждый день спасали пациентов от COVID-19 в первую волну, сейчас переживают вторую, в центре открыли инфекционное отделение, но продолжали помогать и основному потоку пациентов. Словом, знают о чём говорят. На всебелорусском народном собрании Галина Пузанова представит почти двух тысячный трудовой коллектив. До февраля хочет успеть поговорить со многими, но для себя важную тему уже определила.

В Витебске на сессии городского совета депутатов сегодня избрали 30 делегатов участников Всебелорусского народного собрания от депутатского корпуса региона. Все они активно участвовали в диалоговых площадках, в работе общественных приёмных, знают проблемы своих избирателей и жителей региона. Они для многих пример, таким людям доверяют.

Владимир Белевич, Председатель городского совета депутатов: «Да это будет срез руководителей разного ранга, начиная от учреждений образования здравоохранения, заканчивая промышленными предприятиями. Естественно, что это люди, которые добились в своей жизни уже многого, благодаря конечно своему труду».

А это уже столичная молодёжь – сами чувствуют ответственность, что за ними будущее. Делегатов на всебелорусский форум сегодня выдвигал столичный БРСМ. Окончательный состав утвердят в начале январе, но сейчас в списке 51 кандидат. Своё место в важные для страны дни хочет занять каждый. У Антона быть частью предстоящего события – давняя мечта. Если получится попасть, будет представлять интересы работающей молодёжи. Сам прошёл путь от грузчика до специалиста отдела маркетинга. Говорит, активным был всегда и вот лидерские качества оценили.

Антон Павельев, председатель Совета лидеров работающей молодёжи Минска: «Для меня это очень высокая честь, хотя бы даже присутсвовать на мероприятии. Потому что ты понимаешь, что на тебя возложили те обязанности, свой голос, свои замечания и предложения, выжвинули твою кандидатуру, чтобы их услышали. Предложений в том числе у работающей молодежи очень много. Вопрос который всех волнует непосредственно – жилищный вопрос. Люди хотят строить, люди нуждаются в улучшении жилищных условий, очень много возникает вопрос в частности повышения заработной платы, чтобы уровень доходов рос. И также ка и у моих коллег вопросы по образованию политического строя нашей страны».

Об этом в начале недели говорил Президент. Александр Лукашенко напомнил будущим участникам, что предложения, которые будут звучать на форуме должны быть максимально конкретными, отражающими реальные проблемы людей. Предстоящие пять лет жизни нашей страны зависят от каждого из нас. В Беларуси уже несколько месяцев работают площадки для диалога – граждане предлагают свои идеи по развитию страны. На сегодня уже обработано около десяти тысяч обращений от тех, кто не жалуется, а работает над изменениями и улучшением жизни. От каждого региона на всебелорусское народное собрание отправятся чуть более 300 человек, от Минска – до 370. Выдвижение кандидатов по всей стране сейчас продолжается каждый день. Все участники со своей историей, опытом, знаниями, судьбой. Но их точно объединяет одно – желание жить в стране, которую они каждый день своим трудом создают сами. И каждый день делают Беларусь лучше.

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