Ольга Нефедова: протесты в Беларуси – мышиная возня из-за нехватки эмоций и общения

Источник материала: ОНТ

Каждый человек должен заниматься своим делом и обращать внимание в первую очередь на собственные проблемы, а не пытаться из-за нехватки эмоций переделывать государственный строй. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила актриса Ольга Нефедова.

Артистка ответила на вопрос, как можно назвать на литературном языке проходящие в Беларуси протесты – фарсом, комедией или трагикомедией.

Ольга Нефедова: «Я не принимаю в этом участие, потому что это моя сознательная и принципиальная точка зрения. Я могу сказать, что это была трагедия, потом она переросла в мелодраму, с элементами абсурда, разумеется, потом она стала трагикомедией, переходящей в фарс. Очень страшно, глупо, неоправданно. Ребят, давайте каждый заниматься своим делом. Пускай актеры играют, пускай врачи лечат, педагоги учат. Я говорю прописные истины, которые, мне кажется, должен каждый человек понимать. Если ты хочешь в политику – ты обязан у своего ребенка, который только что родился, не сунуть ему телефон в зубы, и все – с глаз долой. А заниматься воспитанием. Возможно, через какие-то поколения, если это будут умные дети, которые умеют думать, – может быть, тогда вы придете к чему-то, сможете говорить об изменении общества. Потому что у вас будут основания, вы будете знать историю, примеры исторические. Но как же сейчас, что вы творите вообще? Какая-то мышиная возня затеялась. Я не знаю, наверное, не хватает эмоций, наверное, в семьях так хорошо все, и дети замечательные, вы с ними можете общаться, что вы вдруг пошли переделывать государственный строй. Неужели не хочется навести порядок в семье, жить в гармонии со своими любимыми, родителями. Вы разберитесь в своей частной жизни, куда вы лезете? Я этого не понимаю. Где-то они ходят, где-то еще что-то. У меня есть подруга, старше меня, она сказала очень простую штуку. Чем больше я наблюдаю за этим всем, я понимаю. Она сказала: «в советские времена, когда ты еще была маленькая, у нас были демонстрации, у нас были парады, мы ходили, знакомились, с удовольствием. Это была общность интересов». Можно сказать, что примитивно звучит, но по большому счету это так. Потому что сбивание вот в это все и подкладывание каких-то идей иначе не назовешь как тоской по общению».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram