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Более 60 ДТП произошло в Могилёвской области из-за гололедицы

30.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 60 ДТП произошло в Могилёвской области из-за гололедицы

В последние сутки непогода принесла немало проблем жителям Могилёвской, Витебской Гомельской и Брестской областей. 

Сильный ветер, дождь и лёгкий минус превратили осадки в лёд. Больше полусотни упавших деревьев, повреждённые автомобили. На маршрут не смогли выйти 76 троллейбусов. На помощь отправили автобусы. Почти в шестистах населённых пунктах Могилёвской области – перебои со светом. Для пешеходов предпраздничный день стал в прямом смысле переломным. В городском травмпункте 98 пострадавших. 

Дороги и тротуары в Орше покрылись двухсантиметровым скользким слоем. Гололёд стал причиной 60 аварий в Могилёвской области. Благо, обошлось без жертв. И рекорд прошлой гололедицы, 11 декабря, не побит. Тогда в ДТП пострадали 167 автомобилей

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В последние сутки непогода принесла немало проблем жителям Могилёвской, Витебской Гомельской и Брестской областей.  Сильный ветер, дождь и лёгкий минус...
 
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