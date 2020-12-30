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«Наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну, и мы ее сохраним»: Лукашенко посетил столичный ОМОН

30.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну, и мы ее сохраним»: Лукашенко посетил столичный ОМОН

Спокойствие, мир и безопасность, наверное, самые популярные пожелания накануне Нового года. Их сегодня Президент адресовал тем, кто проходит службу в столичном отряде милиции особого назначения. Само название этого подразделения – «особого назначения» – даёт понять, задачи у него непростые и самые сложные. И для их выполнения нужны самые стойкие люди. Настоящие патриоты, люди долга, чести и совести, подчеркнёт Александр Лукашенко и вручит награды.

Жителей столичного микрорайона Уручье не удивить военной техникой, звуками чеканного строевого шага и громогласными воинскими приветствиями. Из всех мест дислокаций военных в Минске – эта самая многочисленная. Да и название «военный городок» говорит само за себя. Ровно 75 лет назад, на исходе 45-го победного, сюда начали прибывать части 120-й дивизии, которая прошагала от Омска до Германии. Послевоенная задача – защищать столицу и западные территории Союза. 

В 90-е годы 120-я дивизия насчитывает шесть полков, артиллерийский дивизион и ещё семь отдельных батальонов. Тогда, под задачи Советского союза этого было достаточно, но для компактной и независимой страны – много. В 90-е и нулевые проходит реформирование белорусской армии. На месте некоторых полков вырастают многоэтажные кварталы, а остальную территорию продолжают использовать по назначению. Вместо батальона сапёров, связи и разведбатальона прибывают внутренние войска. Именно здесь и располагается столичный отряд милиции особого назначения. 

Но белорусский ОМОН ведёт свой отсчёт ещё с 88-го года. Тогда на волне парада суверенитетов случился подъём межнациональных конфликтов, этнических распрей. Так и появились 20 отрядов – по всей стране. Один из них в Минске. Чтобы обеспечить безопасность. 

С тех пор задачи не меняются – кто будет против порядка и спокойствия на улицах? Правда, вызовов сейчас стало гораздо больше. Да и давление возросло многократно. Приезд Александра Лукашенко как раз по теме – встретиться, поговорить и поблагодарить. За службу.

В словах Президента вовсе не случайны резкие слова. Но они адресованы не тем, кто на плацу. Хотя по статистике, именно ОМОНу достаётся критики больше других подразделений милиции. И это не только в Беларуси. Службы с такими же задачами есть практически в каждой стране мира. Кидотай – в Японии, ЯСАМ – в Израиле, Арас – в Литве, Берейтшафцполицай – в Германии. И там, и здесь задачи одинаковы – нужен порядок. И на кадрах мировых агентств мы видим: там никто не стесняется применять силу. Потому что иначе может быть анархия. И Александр Лукашенко подчёркивает: стране необходимо спокойствие.

И когда до Нового года, от которого все ждут мира и спокойствия, оставалось ровно полтора суток, наступило время подарков. Хотя, это скорее можно считать оценками за безупречную службу. Причём, Президент отметил не только сотрудников ОМОНа. Наград удостоены представители МВД, Минобороны, КГБ, Госпогранкомитета и Службы безопасности Президента.

В казармах Александра Лукашенко тоже ждали. И показали, как живут, как занимаются. Хотя люди служившие, могут сперва и не понять. Как так? Буквально половина казармы отведена под тренажёрный зал и татами. Всё просто – служба такая. Свободное время именно здесь.  

В планах у столичного ОМОНа – строительство рядом, на своей же территории, небольшого спорткомплекса. Его начнут возводить уже в январе. Ну а о тех, кто служил, кто командовал отрядом, разговор на эту тему продолжили уже в комнате боевой славы. И там не обошлось без сюрпризов. 

Запись в книге почётных гостей – с более чем душевным содержанием. Суровость и дисциплина тоже нуждаются в тёплых словах. И не только потому что завтра Новый год

Говорили и желали конечно же, будущего. Мирного, тёплого, светлого. Будущего для каждого, кто служит. Для каждого, кто живёт в этой стране. И кто хочет, чтобы у неё всё получилось. Спокойно. Мирно. И безопасно. 

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Теги: Минск
 
 
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Спокойствие, мир и безопасность, наверное, самые популярные пожелания накануне Нового года. Их сегодня Президент адресовал тем, кто проходит службу в столичном...
 
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