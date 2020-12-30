Ольга Нефедова – ушедшим купаловцам: вы принесли грамоты под двери театра, а где ключи от квартир, которые давало вам государство?

Источник материала: ОНТ

Многие протестующие белорусы придерживаются двойных стандартов и отказываются до конца быть честными с самими собой, принимая помощь и привилегии от государства и в то же время выражая свое недовольство существующим положением вещей. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила актриса Ольга Нефедова.

Несмотря на популярность у Нефедовой нет званий, она не получала президентских стипендий, субсидий от театра, квартир и привилегий. Ольга попыталась объяснить парадокс, почему первыми государство предали те представители творческих профессий, у которых все это было.

Ольга Нефедова: «Я дала единственное интервью, которое служило ответом на оскорбления нас, тех, кто остался [в Купаловском театре], несмотря на то, что мои коллеги и денно и нощно не вылезали из интернет-эфиров и стали нас обзывать предателями. Я дала интервью и сказала, что у меня этого [званий, стипендий] не было, но я совершенно спокойно сказала: мне всего достаточно, у меня есть квартира, я минчанка. Я не получала квартиру, потому что у нас с мамой хватало метров, мне не нужна была квартира. Я абсолютно спокойно об этом сказала, не сделав это своими козырями, а просто я счастлива и без этого была. Интернет-пространство с моими бывшими коллегами говорит: «дайте ей звание». Я не об этом, ребята, мне хватало, есть квартира, есть машина, все есть у меня – я сама добилась. Но для меня тоже парадокс, если вы были обласканы, если вы принимали-получали, то почему, когда в августе вы принесли под двери театра грамоты и сделали такой, мне кажется, дешевый жест, почему вы не принесли ключи от квартир, почему вы не принесли деньги, которые получали? Или неужели вы думаете, что вы настолько талантливы, что вы сродни богам на Олимпе? Если быть честными, если вы решили идти в революцию, вы обязаны были вернуть государству все то, что вам давалось – тогда бы вы были честными. Также я не понимаю, как сейчас многие, получая стипендии, пенсии, декретные… Отказывайтесь! Это все государство, которое вас не устраивает».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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