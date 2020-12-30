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Суровые новогодние ёлки от влюбленных в свою работу

30.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суровые новогодние ёлки от влюбленных в свою работу

Новогодняя елка – необходимый атрибут праздника. Люди, влюбленные в свою работу, удивляют социальные сети креативными, а иногда даже суровыми новогодними красавицами.

Сложно представить, сколько весит этот экспонат.


 

9-метровая ёлка из рыболовных снастей.


Сделали из стекла – весит пару тонн.


Ёлка из роликовых подшипников.


Праздничное дерево из стальной арматуры.


Ёлка автомехаников.


Креативная ёлка от сварщиков.


Праздничное «химическое» дерево.


Ёлка кузнеца.



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Новогодняя елка – необходимый атрибут праздника. Люди, влюбленные в свою работу, удивляют социальные сети креативными, а иногда даже суровыми новогодними...
 
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