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Суровые новогодние ёлки от влюбленных в свою работу
Источник материала: ОНТ
Новогодняя елка – необходимый атрибут праздника. Люди, влюбленные в свою работу, удивляют социальные сети креативными, а иногда даже суровыми новогодними красавицами.
Сложно представить, сколько весит этот экспонат.
9-метровая ёлка из рыболовных снастей.
Сделали из стекла – весит пару тонн.
Ёлка из роликовых подшипников.
Праздничное дерево из стальной арматуры.
Ёлка автомехаников.
Креативная ёлка от сварщиков.
Праздничное «химическое» дерево.
Ёлка кузнеца.
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Новогодняя елка – необходимый атрибут праздника. Люди, влюбленные в свою работу, удивляют социальные сети креативными, а иногда даже суровыми новогодними...
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