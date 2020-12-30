Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на 31 декабря

Источник материала: ОНТ

В четверг облачно, днем с небольшими прояснениями. На большей части страны – дождь, мокрый снег. Влажность до 100%. Местами ожидается туман, видимость до полукилометра, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет расти.





К утру температура воздуха составит от +1°С по северо-востоку до +6°С по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5°С прохладнее. К середине дня температура существенно не изменится. Самым теплым по-прежнему будет юго-восточный регион – там все те же +6°C. Чуть выше 0°С по северу. В столице ожидается +3°С. К вечеру практически по всей стране ожидается +1…+2°С. Лишь по западу температура опустится чуть ниже 0°С. В Гомеле температура составит +5°С.

В первый день нового года с территории Украины ожидается перемещение очередной системы активных атмосферных фронтов. Они принесут облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами слабый туман, видимость до километра, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный, днем порывистый. Температура воздуха от -1°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку страны. 2 января начнет поступать более холодный воздух, и температура понизится на 3°С.

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