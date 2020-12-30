Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые выступил в эфире

Источник материала: ОНТ

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали первый выпуск подкаста, где каждый желающий сможет услышать поздравление с Новым годом от их малолетнего сына Арчи. Об этом пишет The Independent.

Веселый голосок малыша неожиданно появился в подкасте, который ведут его знаменитые родители. Известно, что это выступление не планировали и не репетировали. Напомним, в мае 2021 года Арчи должно будет исполниться два года.

Слушатели подкаста смогли услышать, как отец, принц Гарри, обращается к Арчи, говоря: «Ты можешь говорить вот сюда», – видимо, в этот момент он показывал на микрофон. Мать спросила у ребенка: «Правда, это весело, Арчи?», – на что мальчик ответил: «Весело!»

После этого герцог и герцогиня предложили Арчи поздравить всех слушателей с наступающим праздником. Малыш вслед за отцом повторил «Счастливого Нового года!».

Слушатели подметили, что у ребенка американский акцент – ничего странного в этом нет, потому что уже на протяжении довольно долгого времени супружеская чета живет в Северной Америке.

Запись передает веселую и теплую атмосферу в семье, которой звездные родители поделились со слушателями.

Кстати, недавно Гарри и Меган выпустили рождественскую открытку, на которой был изображен также и Арчи.

Фото: legion-media.ru

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