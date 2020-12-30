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В Минске и ряде других населенных пунктов прошли локальные марши, цепи солидарности и флешмобы

30.12.2020 22:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске и ряде других городов Беларуси 30 декабря сторонники перемен провели локальные марши, цепи солидарности и флешмобы против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия. Фото и видео акций публикуют телеграм-каналы и соцсети.

Так, в Минске акции прошли возле Красного Костела на площади Независимости, в ряде районов столицы (Уручье, Зеленый Луг, Малиновка, Юго-Запад, Михалово, Степянка, Восток, Сухарево), на улицах Сурганова, Ангарская.

Акции также прошли в районе Курганы Славы, в поселках Сенница, Прилуки и Колодищи вблизи Минска.

Акции провели жители Барановичей, Витебска, Гродно, Дзержинска, Жодино, Пружан, Смолевичей и других населенных пунктов страны.

С момента президентских выборов, прошедших 9 августа, сторонники перемен практически ежедневно проводят акции с требованиями отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности силовиков за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши и цепи солидарности во дворах и районах.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В Минске и ряде других городов Беларуси 30 декабря сторонники перемен провели локальные марши, цепи солидарности и флешмобы против фальсификации президентских...
 
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